Movida, chiudono (alle auto) la sera alcune vie di Monza: i divieti

Sicurezza e movida. Cambiano le regole fino al 16 luglio per l’accesso in alcune zone della città. E’ entrato in vigore giovedì 8 giugno il provvedimento – nato anche a seguito dei contributi raccolti durante gli incontri periodici della cabina di regia composta dai residenti della zona, gli esercenti e i rappresentanti della consulta di quartiere - che introduce nuove regole per la gestione di via Bergamo, via de Gradi, via Talamoni e via Santa Margherita negli orari serali.

L’ordinanza, spiegano dal municipio, mira da un lato a contemperare la vivacità della zona negli orari serali e dall’altro a garantire la sicurezza e la tranquillità di chi risiede nell’area. I divieti A partire dall’8 giugno e fino al 16 luglio è vietata la circolazione lungo via Bergamo, via de Gradi, via Talamoni, via santa Margherita il giovedì dalle 19.30 alle 24.00 il venerdì e il sabato dalle 19.30 alle ore 1.00 del giorno successivo. Ed è stata aggiornata l’apposita segnaletica all’inizio della via.

“Questa soluzione propone un punto di incontro tra la volontà di supportare le attività degli esercenti e i diritti dei residenti oltre al necessario profilo di sicurezza della viabilità – spiegano gli Assessori Carlo Abbà e Giada Turato – Confermiamo la volontà di proseguire un percorso più strutturato nelle prossime settimane, che porterà all’istituzione di una vera e propria ZTL per quella zona”.

La nuova viabilità

Il divieto che entra in vigore riguarda il tratto di via Bergamo via compreso tra via Pesa del Lino e via Canova. Pertanto tutti i veicoli in prossimità dell’incrocio con via Pesa del Lino hanno l’obbligo di svolta a sinistra. L’attraversamento di via Bergamo da via E. da Monza a via Durini è consentito a passo d’uomo. Nella stessa fascia oraria sarà in vigore la rimozione forzata per la sosta lungo ambo i lati di via Bergamo, a partire dall’incrocio con via Visconti fino a Via Canova. Per quanto riguarda via de Gradi il divieto riguarda il tratto da via Vittorio Emanuele e via Visconti; per via Talamoni il divieto si applica da via Santa Margherita all’intersezione con via R. de Gradi; per via Santa Margherita da via C. Porta a via Talamoni.