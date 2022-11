Dopo oltre 50 anni chiude il negozio paradiso dei bambini

La notizia arriva proprio alla vigilia delle feste di Natale quando genitori, nonni e zii sono già alle prese con la scelta dei regali per figli e nipoti. Ma quello che sta per arrivare per il noto negozio brianzolo sarà l'ultimo Natale. Il negozio 'Principi il regno del bambino' di Muggiò dopo 52 anni di onorato servizio abbassa definitivamente la saracinesca. Le vetrine sono già state coperte con i cartelli neri che indicano sconti e promozioni per la chiusura dell'attività. Poi oggi, 4 novembre, all'annuncio anche sui social.

"Dopo 52 di attività a malincuore la ditta Principi Specializzata in prima infanzia e giocattoli, ha deciso di chiudere definitivamente a fine anno. I ringraziamenti sono dovuti e obbligatori a tutta la nostra clientela a tutte le persone che nel tempo hanno collaborato con noi, a tutti i nostri piccoli bambini che nel tempo abbiamo visto crescere, e alla cittadinanza muggiorese. Grazie a tutti!! Ciao". Questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook 'Sei di Muggiò se...'.

La notizia ha subito colpito la rete e soprattutto i tanti muggioresi (e non solo) che hanno fatto compere per i loro bimbi e nipoti nel noto negozio cittadino. Il 2022 è un anno da dimenticare per i negozi di giocattoli della Brianza. Recentemente infatti ha chiuso i battenti a Monza anche lo storico negozio di giocattoli di piazza Roma: davanti a quelle vetrine migliaia di bambini hanno sognato i balocchi da trovare sotto l'albero.