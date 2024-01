Manutenzione per 200 alberi e nuovi arredi: lo storico parco brianzolo si rifà il look

Manutenzione per 200 alberi. E poi nuovi i percorsi pedonali e i nuovi arredi. Sono cominciati a Muggiò i lavori legati al progetto per la riqualificazione del Parco Storico di Villa Casati, sede del municipio. Un progetto voluto dall'amministrazione del sindaco Maria Fiorito e per il quale sono stati messi a disposizione 300mila euro.

"Siamo ben consapevoli che il Parco Casati nel nostro centro storico abbia un grandissimo valore per la socializzazione ed il relax urbano, nonché per la bellezza paesaggistica determinata dalla presenza di molti alberi ad alto fusto tra i quali emerge la bella architettura della nostra Villa Municipale - ha commentato a proposito il primo cittadino - È per questo che abbiamo voluto restituire decoro al luogo destinando risorse e progettazione per procedere a una sua profonda riqualificazione". Una decina di anni fa, spiegano dal palazzo comunale, gli uffici comunali avevano incaricato gli agronomi per fare un primo censimento di tutti gli alberi del parco con il relativo stato di salute, analisi alla quale è seguito nel tempo il monitoraggio su alcune di queste piante. Negli ultimi anni si è intervenuti su qualche albero in conseguenza di ammaloramenti dovuti al trascorrere del tempo ma anche a causa dei fenomeni atmosferici particolarmente violenti che hanno danneggiato alcuni esemplari arborei“.

"Come prima fase della riqualificazione, abbiamo programmato la manutenzione complessiva sui circa 200 alberi del Parco Casati che prevede interventi sul patrimonio arboreo con potature, rimonda del secco ed alleggerimento della chioma ma anche l'abbattimento di una dozzina di piante morte a cui seguiranno nuove piantumazioni. La prima azione di monitoraggio dello stato arboreo del Parco è cominciata venerdì 19 gennaio con le prove di trazione per verificare la staticità di cinque alberi ad alto fusto" - ha precisato l’assessore al Patrimonio Storico Elisabetta Radaelli - "Il progetto di riqualificazione del giardino di Villa Casati oltre alla manutenzione straordinaria della parte arborea, prevede il rifacimento di tutti i percorsi pedonali e la realizzazione di un impianto di illuminazione per rendere sicuro il transito la sera e per valorizzare l'architettura della Villa Casati. Anche gli arredi, panchine, cestini, bagni pubblici nonché i cancelli, saranno rinnovati. Dedicheremo particolare attenzione ai giochi destinati ai bambini per i quali abbiamo programmato una completa sostituzione con elementi ripensati in modo da essere più attraenti e meglio integrati nello spazio del Parco storico".

A seguire le operazioni tecniche e progettuali dell’intervento di riqualificazione saranno gli architetti Marcella Marchesotti ed Alessandra Caironi dell'ufficio Patrimonio Storico del Comune di Muggiò.

Il Parco muggiorese di Villa Casati ha l'impostazione tipica del "giardino all'inglese" ed è stato progettato da Leopoldo Pollach, l’architetto che ha progettato la neoclassica Villa Casati, ora sede del municipio. L’unica testimonianza storica dello stato originario del Parco è il disegno del Cabreo Casati che nel 1830, a pochi anni dalla sua realizzazione, ne riporta un'impostazione distributiva pressoché identica a quella attuale, fatti salvi alcuni percorsi pedonali che dagli anni ‘60 dello scorso secolo, sono stati modificati in conseguenza del passaggio a parco pubblico e quindi ad un uso più intenso e libero dello spazio da parte della cittadinanza.