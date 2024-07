"Ecco come la mia multa è passata da 42 euro a 446": il racconto e le riflessioni di Riccardo

Da 42 euro a 446, per un totale di quasi 500 euro. Una multa che nel giro di meno di un mese è lievitata e che ha scaturito nel nostro lettore delle riflessioni

Ci racconta la sua vicenda Riccardo, un cittadino brianzolo che ha dovuto pagare la salatissima multa, che è arrivata quasi a 500 euro. Riccardo (nome di fantasia, ma ha fornito alla redazione tutta la documentazione) nel raccontare la sua storia vuole fare una premessa importante: non c'è polemica verso i vigili urbani di Brugherio (coloro che materialmente hanno emesso la sanzione), che certamente hanno svolto con solerzia il loro compito, ma in generale verso un sistema che, bando alle generalizzazioni, colpisce i cittadini a volte con multe esagerate.

"Il 31 maggio, ci spiega Riccardo, stavo rientrando a casa passando per Brugherio. Sono stato fermato per un normale controllo dalla polizia Locale. Mi hanno chiesto i documenti ed è sorto un problema perché della carta di circolazione avevo solo la fotocopia. L'originale, come ho cercato di spiegare, la tenevo a casa per sicurezza, dato che già una volta dalla macchina mi avevano rubato tutto (compresi i documenti). Gli ho detto anche che vivevo a meno di 2 chilometri di distanza dal punto in cui mi hanno fermato. Se mi avessero "scortato" fino casa, avrei potuto mostrargliela. Non c'è stato verso e hanno staccato la multa di 42, 20 euro. L'ho pagata subito. Nei giorni successivi per motivi di salute di mia madre, sono dovuto partire per la Sicilia. Al mio rientro trovo una raccomandata, la ritiro ed è una multa dal Comune di Brugherio di 446, 67 euro da pagare. Motivo? Non avevo portato la carta di circolazione originale al comando entro i 10 giorni, come riportato nella prima multa. Io non mi ero soffermato a leggere tutta la multa (scritta a caratteri molto piccoli) e i vigili non ricordo me lo abbiano sottolineato. In ogni caso adesso pagherò anche questa cifra. La mia riflessione però va oltre. Sicuramente loro hanno applicato correttamente il codice della strada. Ma non serve un fine giurista per fare questa considerazione, ovvero che è una cifra alta, che io fortunatamente posso pagare, ma che potrebbe mettere in difficoltà molte persone. Questa multa rientra nei compiti della polizia Locale ma serve davvero alla sicurezza e al quieto vivere? Mi sembra un'esagerazione che, come spesso capita, va a colpire la gente comune e non è una frase fatta. A che pro? Ovvero: può un agente dell'ordine pubblico applicare la regola del buon senso laddove ritenga sproporzionata la sanzione e/o qualora la contravvenzione venga commessa palesemente in buona fede?".