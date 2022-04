Cani liberi nei giardini della Villa e nel Parco: "Servono controlli e multe"

Nel Parco di Monza i cani devono essere condotti al guinzaglio o, se lasciati liberi, devono indossare la museruola. Nei giardini della Villa Reale, gli animali devono aessere sempre legati. A ricordare il regolamento per gli animali dell'area verde monzese è stata l'Enpa di Monza che ha rivolto un appello ai proprietari per il rispetto delle regole. E parallelamente ha chiesto maggiori controlli e sanzioni per tutelare l'incolumità di chi fruisce dei prati e dei sentieri del parco e degli animali selvatici che abitano qui e che spesso vengono attaccati.

"Multe per i cani senza guinzaglio"

"Tanto verde e acqua a volontà. Sulla carta Parco e Villa Reale di Monza sarebbero un posto idilliaco per gli animali selvatici. Peccato che non sia, purtroppo, così, a causa di padroni irresponsabili che non solo lasciano i propri cani liberi e incustoditi ma arrivano anche ad aizzarli ad aggredire le “prede”. Negli ultimi giorni ENPA ha ricevuto numerose segnalazioni relative a cani liberi che si gettano su oche e germani con i loro piccoli nel tentativo di predarli e costringendoli a disperdersi con li gravissimo pericolo di non ritrovare più la propria famiglia" spiegano dal rifugio di via San Damiano.

"In questi ultimi anni abbiamo rivolto numerosi appelli ai proprietari di cani affinché tengano al guinzaglio i propri animali in special modo, nei pressi del laghetto e dei giardini della Villa Reale. Se questo appello al buon senso, all'educazione civica e al rispetto di tutte le forme viventi continuerà ad essere inutile, inviamo un ulteriore forte invito alle autorità (Consorzio Parco e Villa Reale, Polizia Locale, GEV, Carabinieri a Cavallo, Park Angels) affinché vengano incentivati i controlli nei giardini della Villa Reale con erogazione di multe ai proprietari che continuano volutamente a ignorare ogni invito al rispetto delle regole" si legge nell'appello.

Il regolamento

"Il regolamento c’è, basta rispettarlo I cani all’interno della Villa Reale devono rigorosamente stare al guinzaglio, mentre nel Parco possono stare al guinzaglio oppure liberi ma provvisti di museruola. Purtroppo il regolamento non viene rispettato da tanti, troppi proprietari. Forse la situazione potrebbe migliorare con la realizzazione di aree dedicate dove i cani possano correre liberi in diversi punti del Parco. Richiesta questa formulata da tanti proprietari di animali e dalle associazioni animaliste ma che non ha mai avuto seguito" concludono dall'Enpa.

Di seguito si riportano integralmente gli articoli relativi agli animali del regolarmento del Parco e dei Giardini.

- Nel Parco i cani potranno accedere tenuti al guinzaglio o liberi, purché muniti di museruola sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente.

- Nei giardini della Villa Reale i cani devono essere tenuti al guinzaglio