Scatta la multa per l'uomo che aveva riparato la buca in mezzo alla strada

Lo scorso 26 aprile Claudio Trenta aveva deciso di risolvere il problema da solo, acquistando il bitume e coprendo la profonda buca che da tempo c’era lungo il passaggio pedonale di Barlassina, tra via Monte Santo e viale Trieste, e che lui aveva segnalato. Stamattina, 10 maggio, si è visto recapitare una multa di 622 euro (se pagherà entro 5 giorni), altrimenti salirà ad 866 euro. Nel frattempo – come si evince dal verbale che Trenta ha inviato alla redazione di MonzaToday – c’è l’obbligo di rimozione delle opere abusive, quindi dovrà togliere quel catrame che non gli era stato dato il permesso di mettere nella buca.

Trenta, molto noto a Barlassina dove peraltro ha anche creato il gruppo Facebook “Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)” è stato sanzionato per aver “violato l’articolo 21/1-4 del Codice della Strada – si legge sul documento che gli è stato recapitato – poiché eseguiva opera sulla strada comunale e sulla pertinenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della competente autorità. Nella fattispecie posava del bitume a freddo, su area destinata alla circolazione di veicoli e pedoni, senza avere né titolo e/o competenza di posa di bitume a freddo”.

La multa

Trenta aveva poi raccontato quanto fatto sia sul gruppo social di cui è amministratore sia a MonzaToday spiegando che aveva deciso di intervenire dopo che le sue segnalazioni in merito a quella buca e ad altre presenti nel paese erano rimaste inascoltate. “Resto basito di fronte al verbale - commenta Claudio Trenta -. Peraltro dovrei anche riportare la strada come era prima con la voragine, creando un pericolo per chi attraversa, oltre che per gli automobilisti che inavvertitamente potrebbero finirci dentro e danneggiare la l’auto”. Trenta non ha intenzione di pagare la multa. “Prima di acquistare il bitume e di riparare la buca ho più volte segnalato il problema tramite gli ufficio comunali competenti. Quella buca molto pericolosa non è mai stata neppure segnalata. Avevo poi anche inviato comunicazione ufficiali alle forze dell’ordine e al prefetto. Solo a quel punto, e anche questa volta senza riscontro, ho deciso di acquistare il bitume e di coprire la buca”