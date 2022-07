Il comune che ha rintracciato il 35enne che ha abbandonato un quintale di rifiuti per strada

Continua incessante l'opera della polizia locale di Seveso per contrastare l'abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Dopo vari accertamenti è stato individuato l'autore di un copioso abbandono su un'area pubblica nelle vicinanze di via Leoncavallo avvenuto lo scorso 22 giugno in ore serali. Si tratta di un cittadino sevesino di circa 35 anni che per evitare il viaggio in discarica ha depositato dove non si poteva oltre un quintale di rifiuti ferrosi, in particolare rifiuti speciali non pericolosi.

Una sanzione di 600 euro

La polizia locale ha applicato la sanzione prevista dal codice dell'ambiente pari a 600 euro. L'impegno in questo senso dell'amministrazione comunale prosegue e s'intensifica. Da quest'anno infatti, in seno all'area sicurezza e vigilanza, è stato creato un nucleo composto da un istruttore amministrativo dell'ufficio ecologia e da un assistente scelto di polizia locale che, grazie al lavoro di squadra, danno seguito e verificano il rispetto delle norme che tutelano la salute e l'ambiente.

In arrivo il vigile ecologico

Gli ambiti di interesse vanno dal contrasto all'abbandono dei rifiuti, la cura del verde, lo sfalcio dell'ambrosia, la verifica e la rimozione delle coperture di eternit, la verifica sugli impianti termici e tutto ciò che riguarda la tutela del territorio. A breve anche gelsia si unirà al gruppo di lavoro in quanto l'amministrazione sta per attivare la figura del vigile ecologico, ossia un operatore ecologico munito di opportune qualifiche previste dalla legge, che andrà a verificare tutte le situazioni di abbandono nel territorio, sempre coordinandosi con la polizia locale.

Il sindaco: "Ottima sinergia tra enti"

"Sottolineo con soddisfazione la sinergia che si è creata, con grandi risultati, tra polizia locale, ufficio ecologia e prossimamente anche gelsia. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando perché lo spirito di squadra e di cooperazione è uno degli aspetti cruciali dell'Amministrazione per raggiungere gli obiettivi di decoro e igiene urbana della nostra città. Le sanzioni vogliono essere un monito per chi non solo non ha rispetto delle regole, ma e soprattutto per chi non ha rispetto verso i propri concittadini diligenti e rispettosi dell'ambiente. La mia Amministrazione sarà sempre in prima linea per fronteggiare ogni tipo di abuso" ha commentato il sindaco Alessia Borroni.

Mastrandrea: "Basta abbandoni di rifiuti"

"Non posso che fare un plauso all’operato della polizia locale il cui lavoro sta dando frutti importanti rispetto a una pratica purtroppo ancora troppo diffusa come quella dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. Queste azioni sanzionatorie vogliono essere un forte deterrente per contrastare, placare e fermare l’attività illecita dell’abbandono dei rifiuti, garantendo una linea ferma e dura dell’amministrazione contro tale fenomeno" ha sottolineato l'assessore alla polizia locale Marco Mastrandrea.