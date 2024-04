"I monzesi che rischiano di perdere il lavoro tra multe e punti tolti dalla patente"

A Monza ci sarebbe una categoria di lavoratori a rischio di… estinzione. È quella degli autisti dei mezzi pubblici sempre più tartassati da quel “semaforo col t-red” lungo viale Brianza che sta facendo incetta di multe. La denuncia arriva da Salvatore Russo, conducente di autobus ed ex consigliere comunale della Lega (oggi componente della segreteria cittadina), che ha raccolto le segnalazioni di molti colleghi.

“Quel semaforo sta facendo una strage - racconta a MonzaToday -. Sono oltre una decina le segnalazioni che mi sono giunte di colleghi multati perché sarebbero passati con il rosso. Le aziende quando ricevono la contravvenzione la pagano subito e poi la trattengono dalla busta paga del dipendente. Oltre a dover pagare la multa vengono decurtati anche i punti dalla patente e questo è un bel problema perché rischiamo di rimanere senza un lavoro”.

Una situazione che già in passato era stata denunciata in consiglio comunale: sicurezza sì, ma i conducenti degli autobus invitano ad allungare il tempo di passaggio dal verde al rosso per permettere così di frenare in totale sicurezza. Un problema che riguarda soprattutto i mezzi molto lunghi di 12 o 18 metri.

“Per non prendere la multa dobbiamo frenare all’improvviso o in modo brusco con il rischio di far cadere rovinosamente i passeggeri molti dei quali, soprattutto in alcuni orari, sono in piedi e che, se si fanno male, ci denunciano - aggiunge Russo -. L’avvocato, naturalmente, ce lo dobbiamo pagare noi e quindi per evitare questo e non avere sulla coscienza magari una persona che cade e si ferisce preferiamo di prendere la multa”.

Esistono norme sulla tempistica del passaggio dal rosso al verde. “Lo so, ma in questo modo e soprattutto in alcuni tratti della città noi rischiamo di andare a lavorare per pagare le multe - prosegue Russo -. La sicurezza viene prima di tutto, ma spesso quando si fanno interventi come quello di installare il semafoto col t-red non si interpellano tutte le categorie che vengono coinvolte dal provvedimento. Gli autisti dei pullman, pur rispettando i limiti di velocità e il codice della strada, rischiano di incorrere in una infrazione per tutelare i passeggeri. Il tempo di frenata di un'auto è diverso da quello di un pullman di 16 o 18 metri, magari pieno di passeggeri Ci sono già diversi colleghi che, anche per questo motivo, hanno dato le dimissioni e hanno cambiato lavoro. ".