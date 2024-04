Domenico, il bidello artista, realizza il suo sogno: abbellire un angolo della città

All’inizio di marzo aveva lanciato un messaggio sui social: abbellire Monza con i suoi murales, o comunque opere da posizionare alle pensiline delle fermate degli autobus. Il suo sogno adesso è diventato, peraltro nella scuola dove lavora. Una storia a lieto fine quella di Domenico De Rubeis, il collaboratore scolastico che sabato, in occasione delle Pulizie di primavera organizzate dall’amministrazione comunale, ha realizzato un murales con il volto di Enzo Ferrari, proprio sul muro della scuola monzese che porta il suo nome. Un murales che Domenico ha realizzato in collaborazione con la professoressa Vittoria Alemanno.

Una grande soddisfazione e gioia per Domenico che ha condiviso l’esperienza sui social, facendo sua una frase del “papà” del Cavallino Rampante: “Sono i sogni a far vivere l’uomo – affermava Enzo Ferrari -. Il destino è in buona parte nelle nostre mani, sempre che sappiamo chiaramente quel che vogliamo e siamo decisi a ottenerlo”.

Domenico, 36 anni, originario di Solofra in provincia di Avellino, da anni vive a Monza dove fa il bidello al liceo Carlo Porta e all’Ipsia Ferrari di Monza. “Il mio obiettivo è puntare al recupero e alla rivalorizzazione di luoghi o ‘punti’ abbandonati, trascurati o ai quali si dà poca importanza – aveva spiegato a MonzaToday, quando aveva raccontato il suo sogno -. Mi piacerebbe portare anche a Monza il progetto, che ho già realizzato a Solofra, di installare stampe delle mie opere che rappresentano personaggi famosi, rivisitati in chiave pop. A Solofra, in collaborazione con il Comune e coi privati, sono riuscito a trasformare in un’opera d’arte alcune pensiline che erano state vandalizzate”. A Monza è riuscito a fare di più: realizzare il volto di uno dei simboli dell’automobilismo, proprio nella città del Gran Premio.