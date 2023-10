In via Ovidio a Monza il muro del centro sportivo La Gerardiana, danneggiato dal nubifragio di luglio, è stato transennato nei giorni scorsi dagli agenti della polizia locale per garantire la sicurezza del transito di auto e pedoni.

Quest'estate, infatti, la pioggia e il vento avevano colpito i campi da calcio di via Canova e Ovidio, messi a disposizione dalla Gerardiana in comodato d'uso alla parrocchia di San Gerardo per le attività dell'oratorio. I campi di calcio ne erano risultati ammalorati, con le reti divelte e con diversi alberi spezzati o eradicati. Alcuni dei quali avevano sfondato il muro di cinta ed erano andati a finire sopra le automobili posteggiate appena fuori. A essere colpita dal nubifragio anche la chiesa di via San Gerardo, dove l'acqua era riuscita a infiltrarsi e alcune tegole erano volate via finendo sulle automobili parcheggiate in largo Esterle.

Danni importanti, che hanno coinvolto anche terze persone, e che per essere risanati richiederanno ulteriori spese per la parrocchia. Già da tempo alle prese con finanze piuttosto risicate. Praticamente in rosso. "Sono anni che mi impegno per cercare di risanare le casse della parrocchia perché le offerte sono sempre meno - aveva spiegato il parroco don Massimo Gaio a MonzaToday - Ora, dopo quanto accaduto, non so davvero come fare. Serve ricostruire quanto andato distrutto ma serve anche pensare ai danni provocati alle terze persone dalla caduta delle tegole dal tetto della chiesa e degli alberi dell'oratorio sulle automobili. L'unica speranza è che la dichiarazione dello stato di calamità induca le assicurazioni a pagare il dovuto". Infine l'appello ai fedeli: "Chi può venga qui in parrocchia e ci dia una mano. In questo caso la generosità e l'unica arma che può permetterci di rialzarci in piedi".