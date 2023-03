Il museo dove gli under 18 entrano gratis e i residenti hanno una card annuale che costa 12 euro

Un’importante novità per gli amanti della cultura. A Monza i Musei Civici hanno modificato i tariffari e hanno introdotto l’ingresso gratuito (sempre) per gli under 18. Il Museo ubicato nella ex Casa degli Umiliati di via Teodolinda introduce importanti novità. Dopo aver ottenuto fondi dal Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) sono state introdotte agevolazioni per i visitatori più giovani.

Gli under 18 possono entrare gratuitamente tutte le volte che lo desiderano; inoltre è stato introdotto un ingresso con tariffa agevolata per i visitatori tra i 18 e i 26 anni che pagheranno solo 4 euro. Infine ogni prima domenica del mese l’ingresso al museo sarà gratuito per tutti. È stata inoltre introdotta una tessera pensata per chi vive a Monza per vivere il museo tutto l’anno: con una card al costo di 12 euro per 12 mesi sarà possibile entrare gratuitamente tutte le volte che si vuole.

Grande l’entusiasmo dell’assessore alla Cultura Arianna Bettin, che ha condiviso sulla sua pagina Facebook l’importante novità.“La revisione delle tariffe dei Musei Civici di Monza si inserisce in un disegno più ampio che punta a valorizzare la componente civica dei Musei.- spiega - Non solo sito di visita occasionale, i Musei Civici andranno sempre più concepiti come spazio culturale aperto in cui tornare”.

L’attenzione è rivolta quindi alle famiglie e soprattutto ai più giovani per avvicinare al bello i bambini, e proseguire con questa “abitudine” anche da ragazzi con tariffe accessibili a studenti e giovani lavoratori. “Le nuove tariffe per la fascia 18 - 26 anni non rappresentano una mera promozione, ma si radicano nelle difficoltà economiche di cui la popolazione giovanile soffre, e risponde all'esigenza di venire incontro, anche nelle politiche culturali, a una generazione strutturalmente più povera dei propri genitori – conclude Bettin -. Vogliono essere un invito a riempire gli spazi della cultura, anche quelli più canonici, come le sale di un museo. Infine, la card per i residenti ambisce a coinvolgere i cittadini nella vita della Casa degli Umiliati: ciascuno, con un euro al mese, potrà entrare a farne parte e goderne ogni volta che lo vorrà, contribuendo al suo mantenimento. È uno strumento pensato per far sentire più partecipi del nostro patrimonio artistico i monzesi”.