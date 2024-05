Quel grande cubo di vetro che racconta la storia lunga un secolo dell'azienda brianzola

Un cubo di vetro immerso nel parco dell'azienda che da un secolo dalla Brianza ha fatto la storia del design. E un sito, in via Rossini a Giussano, che si estende su una superficie di 170 mila metri quadrati, che ospita l'attività produttiva e il centro di ricerca, che è anche un (inatteso) museo. In un cubo di vetro.

Uno spazio dedicato alla storia dell’impresa - con prodotti, prototipi, storie e immagini - racchiuso nel Circuito Lombardo Musei di Design che raggruppa musei ed archivi dedicati al design, e progettato da Ron Gilad (star del design internazionale) come una Glass Cube (cubo di vetro) immersa nel parco del compound giussanese dell'azienda. Curiosa è proprio la trasparenza del padiglione, che è uno dei caratteri architettonici che valorizzano il museo giussanese. La distribuzione interna, impostata su assi ortogonali, suggerisce punti di vista e prospettive sull’esterno e crea movimento e sorpresa. Unica eccezione alla trasparenza perimetrale è un cortile angolare che, chiuso dall’esterno e vetrato all’interno, completa la pianta rettangolare. Questo spazio, un giardino per le sculture, è ricavato da due pareti che, grazie a una struttura nascosta, galleggiano su ghiaia bianca, senza mai toccare terra.

All'interno del futuristico ed elegante spazio museale, visitabile con tour guidato prenotandosi alla pagina dedicata, il museo presenta un allestimento permanente, dal titolo “Fron the collection/in dialogue”, a cura di Ron Gilad, con in mostra le icone di Molteni & C, UniFor e Citterio. Un percorso tra arredi della collezione, documenti e materiali d’archivio che rivela e racconta la storia del Gruppo Molteni: un viaggio in 90 anni di storia, declinato anche attraverso le vite di uomini e donne che hanno inventato, prodotto, costruito oggetti, lavoro e relazioni sociali.

Il Museo Molteni

Ad accogliere i visitatori il dialogo tra autori e oggetti di epoche diverse - la sedia, il tavolo, la libreria -, accostamenti di forme e simmetrie, colori e finiture. Una selezione di 50 prototipi e prodotti che racconta di ricerche, attitudini e poetiche variazioni sul tema, compiute dai vari progettisti che nel corso della storia hanno collaborato con il Gruppo Molteni. Come per esempio gli arredi quasi smaterializzati - Less, LessLess e Graduate - disegnati da Jean Nouvel che mostrano la magnifica ossessione dell’architetto per le forme pure e monolitiche. Con Gio Ponti e il tema della leggerezza e della seduta - di poco sedile, o avvolgente e confortevole - le riedizioni del maestro del design si accostano invece le une alle altre, mostrando l’evoluzione del pensiero e del progetto artistico.

Ci sono poi le poltrone, icone della costante ricerca di una relazione tra corpo e seduta, e ancora le creazioni di Aldo Rossi, "mobili o architetture" di infinita poesia pensati perché rimanessero fuori dal tempo e "non costruiti per la moda", come la Cabina dell’Elba, il Carteggio, la sedia Milano, la poltrona Parigi. E il cassettone disegnato da Werner Blaser per la Mostra della Selettiva di Cantù del 1955, la libreria Piroscafo di Jean Nouvel che pare fatta di aria, il transatlantico che Luca Meda e Aldo Rossi immaginano capace di racchiudere e trasportare oggetti e memorie. E infine l’ufficio open space funzionale e modulare delimitato dalla parete a tutta altezza RP, disegnata nel 2004 da Renzo Piano per UniFor per la sede del Sole 24 Ore, e il Secretello disegnato da Michele De Lucchi, uno scrittoio intimo, raccolto, privato ma al contempo pubblico.

I grandi nomi del design

L'allestimento, progettato appunto da Ron Gilad, mette insomma in dialogo epoche e personalità: un confronto continuo che si apre ai visitatori coinvolgendoli nella ricerca delle relazioni sottese all’armonia complessiva degli spazi. Cuore del museo è una timeline che ripercorre la storia del Gruppo Molteni dal 1934 ad oggi. La storia di un’industria italiana, fondata da Angelo e Giuseppina Molteni, che si sviluppa dagli anni ’50 con la collaborazione di architetti e designer italiani e internazionali, come Luca Meda, Afra e Tobia Scarpa, Aldo Rossi, Werner Blaser, Yasuhiko Itoh, Richard Sapper, Foster + Partners, Jean Nouvel, Álvaro Siza, Pierluigi Cerri, Michele De Lucchi, Hannes Wettstein, Rodolfo Dordoni, Dante Bonuccelli, Patricia Urquiola, Ron Gilad, Ferruccio Laviani, Michael Anastassiades, Renzo Piano, Herzog & de Meuron e Vincent Van Duysen. Fino alla riedizione di una collezione di arredi disegnati da Gio Ponti tra il 1935 e il 1970, nucleo della Heritage Collection di Molteni, ampliata con il tavolo Blevio di Ignazio Gardella.

Gli altri spazi del museo

Lo Spazio QallaM, un gioco di ingrandimento prospettico della gamba del tavolo Diamond, è stato progettato nel 2006 da Patricia Urquiola e ha ricevuto la Menzione d’onore del XXIII Premio Compasso d’Oro ADI e il Premio Nazionale per l’Innovazione ADI / Presidenza della Repubblica Italiana. È l’hub della conoscenza, che ospita, tra l’altro, workshop tematici, conferenze e presentazioni. Grazie all’innovativo sistema multimediale propone un ampio catalogo di film e video sui designer e gli architetti e sulle tecnologie legate alla ricerca della perfetta qualità. Un grande schermo trasparente ospita un caleidoscopio di immagini, accompagnate da suoni ambientali e musiche composte ad hoc, che amplificano la potenza della promenade architetturale.

Il Pavillon

Nell'headquarter giussanese, infine, val bene una visita anche Pavillon, ovvero lo spazio di accoglienza, architettura siglata Van Duysen. Due grandi elementi orizzontali in cemento, il pavimento e il soffitto, sorretti dal colonnato, un edificio multifunzionale pensato anche per le nuove esigenze di smart working, luogo di lavoro e di passaggio, che oltre ai volumi semplici, accosta grandi superfici vetrate di estrazione modernista.

All’interno del Pavilion, oltre alla reception per accogliere ospiti e visitatori, è stata inserita una zona dedicata all’hospitality, pensata per ricevere e che ricalca la struttura di un vero ristorante, dalle pareti completamente vetrate che si aprono sull’esterno per un’esperienza coinvolgente in tutte le stagioni. Anche qui l’arredamento è studiato ad hoc. “Siamo orgogliosi di ospitare all’interno del nostro Compound un’architettura firmata dal nostro direttore creativo, un edificio contemporaneo, che si integra nella sede storica, e segna il nuovo percorso dell’azienda verso il futuro” dichiara Carlo Molteni, presidente di Molteni Group.