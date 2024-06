Nasce il museo dedicato al Monza e intitolato a Silvio Berlusconi

Per adesso il progetto è solo virtuale: trasformare una parte dell’U-Power Stadium in museo. Un museo in quello che per molti resta ancora il vecchio e caro Brianteo dove onorare la lunga storia dei biancorossi con foto, maglie e altri cimeli. E soprattutto trasformarlo in una tappa di visita turistica in città. Un museo che i giovani progettisti hanno voluto intitolare a Silvio Berlusconi, l’artefice dell’arrivo del Monza in serie A. E mentre in consiglio comunale è stata rimandata a dopo le elezioni europee la mozione per l’intitolazione dello stadio al presidente che ha realizzato il sogno dei tifosi biancorossi, gli studenti del biennio dell’Istituto alberghiero Olivetti hanno già realizzato il progetto.

Come sarà il Museo

Sotto la guida di Alessio Martino – insegnante di accoglienza turistica, oltre che grande tifoso del Monza e campione di muay thai – i giovani studenti hanno pensato al percorso museale che onora la storia della squadra cittadina. Un progetto che ha l’obiettivo, non solo di rendere omaggio ai biancorossi, ma soprattutto di pensare a come poter promuovere il turismo il città. Una promozione che, secondo Martino, può derivare anche dal mondo dello sport e del calcio. “I grandi stadi hanno al loro interno un museo - spiega Martino a MonzaToday -. Un museo che attira turisti e non solo tifosi, come succede a San Siro dove in molti vanno non solo per assistere alla partita ma anche per ammirare i trofei e le maglie dei campioni. Il Monza, naturalmente, non ha una storia gloriosa come quella delle grandi blasonate del calcio, ma ha comunque molto da mostrare e da raccontare: foto, maglie, cimeli e il grande sogno che si è concretizzato di arrivare in serie A. E soprattutto abbiamo campioni italiani e stranieri che portano alta la nostra maglia anche nelle loro nazionali. In primis il nostro capitano Matteo Pessina. Una storia gloriosa dalla serie D alla seria A degna di essere mostrata, conosciuta e visitata”.

Il museo come tappa turistica

Il museo Silvio Berlusconi nel progetto dei ragazzi dovrebbe essere collocato proprio sotto la tribuna dove un tempo sedeva il presidente. Un museo che entrerebbe a pieno titolo nel piano turistico della città. “Monza in Italia e nel mondo non è conosciuta solo per l’Autodromo - prosegue -. Monza è conosciuta per la Villa, il Duomo, la Corona Ferrea, la sua monaca e quindi il suo percorso Manzoniano. E per gli appassionati di calcio per il Monza. Allora perché non creare un qualcosa che possa attirare i tifosi ospiti, invogliandoli a restare un giorno in più prima o dopo la partita per visitare la città, i suoi tesori e il suo parco. Partendo proprio dal suo stadio e dal suo museo. Tutto questo porterebbe un indotto economico per gli alberghi, i ristoranti, i bar, i negozi”.

Il progetto presentato a tifosi giocatori

Un progetto che ha entusiasmato molto gli studenti del professor Martino che hanno dato vita al museo per ora solo in versione digitale. “I ragazzi grazie alle loro straordinarie capacità di utilizzo del mondo digitale hanno ‘costruito’ il museo del Monza, pensato al progetto turistico, all’accoglienza”. Un turismo a km 0 proprio sotto casa. Ma non solo: sono riusciti a “regalare” al loro professore atleta anche un sogno che da tempo cullava. Nel progetto del museo hanno pensato anche alla creazione, all’interno dello stadio, di una palestra di muay thai e boxe dove i ragazzi possono allenarsi e gareggiare. Quel progetto che da oltre vent’anni porta avanti l’ex campione monzese che grazie allo sport è riuscito ad allontanare dalla strada tanti ragazzi. Gli studenti dell’Olivetti presenteranno il loro progetto il 15 giugno alla festa della Curva del Monza Davide Pieri, anche davanti ai dirigenti e ai giocatori. “Per noi è un grande onore – conclude Martino -. Un onore per tutta la nostra scuola che anche quest’anno scolastico ha vissuto momenti molto importanti con ottimi risultati nelle competizioni ristorative internazionali, e grazie alla vulcanica dirigente Renata Cumino, ha visto i propri studenti protagonisti di scambi culturali dalla Spagna alla Turchia dal nord Europa a Dubai, e in due duplice appuntamento nella capitale, al quirinale con il Presidente della Repubblica Matterella, e in Vaticano davanti al Santo Padre Papa Francesco”.