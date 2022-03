Il Balloon Museum, il museo dei Palloncini, arriva vicino a Monza

Dopo Roma e Parigi toccherà a Milano. Alle porte di Monza arriva il "Ballon Museum", il museo dei palloncini.

Si tratta del primo museo del pianeta composto soltanto da "balloon & inflatable art". L'esposizione al momento sta facendo tappa a Roma, poi - come racconta RomaToday - sarà la volta di Parigi, dal 14 aprile al 21 agosto, e quindi del capoluogo meneghino. Sotto la Madonnina, insomma, il museo potrebbe aprire verso settembre. Il claim dell'evento è "Let's fly", "voliamo". E non potrebbe essere altrimenti. Perché nel "balloon museum" si trovano soltanto installazioni formate da palloncini e gonfiabili. Tra i protagonisti, si legge sul sito ufficiale, "Cyril Lancelin, artista francese tra i più quotati esponenti della inflatable art internazionale, i catalani Penique Productions, da New York Pneuhaus & Bike Powered Events," e "Quiet Ensemble".

"Le proiezioni, i suoni e i movimenti di diversi elementi accompagneranno l’esperienza: il cielo, il mare e la terra si fonderanno e si invertiranno per lo spettacolo del ciclo della vita", assicurano i curatori della mostra romana. Non è ancora noto, ad ora, dove il museo verrà allestito a Milano, né quanto tempo si fermerà in città. Ma dai social del "balloon museum" hanno già promesso che grandi novità sono in arrivo.