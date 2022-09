Il museo dove si possono prendere a pugni le cose (ma non solo)

C'è la sala in cui sentirsi a testa in giù, la stanza in cui prendere a pugni stress e panico, la speciale piscina per tuffarsi in un mare di palline rosa e tre altalene per dondolarsi nel cielo. A Milano nei giorni scorsi ha aperto il "museum of dreamers", una mostra dedicata "ai sognatori che - spiegano gli organizzatori - trasforma l'onirico in realtà, le aspirazioni in ispirazione, gli spazi in piattaforme per sognare".

Si tratta, proseguono i curatori, di "un percorso emozionale di 15 installazioni immersive che vi invita a realizzare i vostri sogni e inseguire le vostre passioni, uno spazio per condividere i propri desideri e vincere le proprie paure".

Il museo, circa 2mila metri quadrati, si trova in piazza Beccaria, in pieno centro a Milano ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. I biglietti di ingresso standard costano 18 euro.

"Vieni a visitare il museum of dreamers per iniziare il tuo percorso verso la realizzazione dei tuoi sogni più grandi e ricordati, the sky is not the limit", l'invito della mostra, che resterà in città fino al 18 dicembre.