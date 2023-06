Emozioni in quota: musica al tramonto ammirando panorami mozzafiato

Musica al tramonto in un contesto unico come quello dei Piani d'Erna: dal 30 giugno al 2 luglio ai 1300 metri del balcone su Lecco arriva un evento gratuito unico nel suo genere, un’esperienza musicale d'eccezione fatta di sonorità classiche ed elettroniche sperimentali, per un fine settimana di musica e natura.

Come riferiscono i colleghi di LeccoToday gli appuntamenti si inseriscono nel ricco programma di Sound of Lecco, la serie di eventi musicali estivi promossi dal comune di Lecco con E507 Studio e prenderanno vita grazie alle voci di un tenore e di una soprano, accompagnate da 11 elementi della rinomata orchestra Milano Classica. Attraverso le note di celebri arie, i musicisti condurranno il pubblico alla scoperta dei temi che compongono l’acronimo che dà il titolo all'evento: Orgoglio, Passione, Euforia, Rinascita e Amore.

Parole che prendono forma in un esperimento di contaminazione con la voce della soprano ad accompagnare un inatteso djset di musica elettronica, con protagonisti artisti differenti ogni sera: venerdì 30 giugno si esibirà Giorgio Fachini, del collettivo lecchese Snapout, sabato toccherà a Broke One, produttore affermato a livello europeo, mentre domenica chiuderà la rassegna il giovane e popolare Slvr (al secolo Alessandro Silveri), produttore lecchese con numerose esperienze in festival e club europei.

"Lecco ama la montagna - commenta Giovanni Cattaneo, assessore all'attrattività territoriale - e lo fa proponendo tante esperienze direttamente in ambiente montano, utilizzando format e linguaggi differenti. Questa volta abbiamo scelto la musica, con appuntamenti calibrati su un numero ristretto di partecipanti, andando incontro a gusti e stili che possano avvicinare allo spazio di Erna generazioni diverse, per vivere momenti piacevoli con i propri amici respirando aria e note buone sotto l'ombra del Resegone. L'obiettivo è far conoscere la nostra media montagna anche a chi non è super appassionato di passeggiate ed escursioni, ma inseguendo la passione musicale potrà scoprire un luogo incantevole". Venerdì e sabato i concerti partiranno dalle 19, domenica alle 18:30.

Per partecipare è necessario acquistare uno dei biglietti speciali limitati Ar (disponibili dalle 12 di oggi online a questo collegamento o in biglietteria al costo di 12,5 euro) e consigliato portare teli o simili (non sono previste sedute). In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’auditorium casa dell’economia di via Tonale negli stessi orari.