"Musk e Zuckerberg venite qui a combattere: a Monza abbiamo un posto epico per il vostro duello"

“Cari Zukerberg e Musk perché non venite in Brianza ad affrontarvi? Precisamente a Monza, nel Tempio della Velocità, luogo altrettanto epico e palcoscenico di importanti sfide”. Una proposta tutt’altro che campata per aria quella che lancia Giorgio Castoldi, professore universitario di economia aziendale, già candidato alle ultime elezioni comunali con la coalizione di centrosinistra e vice coordinatore della consulta di San Carlo-San Giuseppe. Castoldi, nella lettera che ha inviato alla redazione di MonzaToday, presenta un preciso progetto di marketing territoriale. Un bel palcoscenico internazionale che porterebbero Monza e la Brianza al centro del mondo (come già avvenuto con il concerto di Bruce Springsteen e con le gare di Formula 1). Ma questa volta sarebbe diverso: sarebbe qualcosa di davvero epico.

Un luogo epico per social e tecnologia

“Anche il circuito di Monza è epico, ricco di sfide: una sorta di colosseo o circo massimo moderno - spiega Castoldi -. Perché non lo candidiamo? Sarebbe un’arena moderna, vicino alla Silicon Valley italiana, dove i social sono un’evoluzione dell’informatica sviluppata nelle imprese che resero famoso il Vimercatese fino ai primi anni 2000. Per Monza sarebbe un’opportunità nuova ed intrigante: verrebbe data visibilità all’Autodromo, e la nostra città verrebbe catapultata nel futuro. Il nome di Monza potrebbe rimanere nelle cronache ed essere ricordata, finalmente, per qualche evento non legato alla tradizione delle corse, i soliti eventi che hanno visibilità cittadina, o al ricordo ormai sbiadito della Mia. Il concerto di Bruce Springsteen è stato un evento con visibilità mondiale, ma già rappresentato più volte, ed in quasi tutti i modi oggi realizzabili”. Ma questo duello tra titani moderni sarebbe davvero qualcosa di epico.

Monza al centro del mondo

Castoldi ha le idee molto chiare: un duello tra il padre di Facebook e quello della Tesla nel Tempio della Velocità sarebbe anche l’occasione per un rilancio mondiale di Monza. Che diventerebbe – non solo per un giorno – la città del grande duello. “Vorrebbe dire avere l’hashtag Monza che schizza a qualche milione di post al giorno e soprattutto visite alle pagine dei social Meta e X (ex Twitter) e per i più giovani Tik Tok, avere due rappresentanti uno dell’America liberal ed un altro di quella più conservatrice e reazionaria, esporrebbe la nostra città ad una visibilità mediatica mai vista neppure con il Gran Premio, perché le notizie si rincorrerebbero ed in ogni parte del mondo si parlerebbe dell’evento – aggiunge -Sarebbe la trasformazione social di Monza per diversi giorni, avremmo un richiamo internazionale: con giornalisti, influencer e addetti ai lavori che vivrebbero e racconterebbero la nostra città. Gli sponsor internazionali e nazionali involontariamente abbinerebbero il loro brand a quello di Monza; quindi, vorrebbe dire richiamo per la città e curiosità che si creerebbe intorno alla nostra amena cittadina brianzola con un’adeguata promozione turistica e presentazione delle nostre imprese bisognose di un palcoscenico internazionale”.

I benefici per la città

Castoldi già vede un vero rilancio del centro città (ma non solo), catapultando Monza ai livelli delle grandi città internazionali. “Il centro città e le periferie potrebbero diventare sia spazi fisici che del metaverso, dove rappresenterebbero tutto ciò che si vuole e come si vuole, creati dai due combattenti - aggiunge -. Il centro Monza potrebbe tornare ad essere attrattivo per un evento come qualche anno fa quando i piloti di F1 partecipavano agli eventi del Fuori GP, qui avremmo Mack e Elon sfidarsi in conferenze stampe e attacchi bonari social a suon di posts e Tweet. I benefici dell’evento si rifletterebbero anche sull’economia della Regione e di Milano, dimostrando la grande capacità di organizzare e soprattutto la modernità di un tessuto sociale ed economico che ha bisogno di mettersi in luce anche con questi eventi, con tematiche nuove e già più che consolidate. Per qualche giorno dimenticheremmo i problemi quotidiani della città e così potremmo sognare qualcosa di nuovo, mediaticamente eccitante, e social coinvolgente, visionari del futuro, diventando interattivi e sovraesposti mediaticamente riportando quel senso di appartenenza del territorio e della società che non si vede decenni”.