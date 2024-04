Benito Mussolini è ancora cittadino onorario in centinaia di comuni: la situazione in Brianza

A distanza di 79 anni dalla liberazione dal regime fascista e dall'occupazione nazista dell'Italia, che convenzionalmente si festeggia il 25 aprile di ogni anno da allora, Benito Mussolini è ancora cittadino onorario in centinaia di comuni italiani. Questo riconoscimento, spiega Today.it, si è diffuso da nord a sud circa un secolo fa e continua ancora oggi, vari consigli comunali lo hanno rimosso ma molti si sono opposti alle istanze per cancellarlo, tra enormi paradossi e difese più o meno evidenti del fascismo.

Perché Mussolini è cittadino onorario di molti comuni in Italia

Come riportano varie fonti, tra il 1922 e il 1925 l'ascesa della dittatura fascista venne accompagnata in tutta Italia da delibere in centinaia di comuni per conferire la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Su pressione degli organi statali, l'onorificenza contribuì ad alimentare il culto della figura del "duce", rafforzandone il mito da nord a sud.

Spesso, l'occasione era un anniversario, come ad esempio le celebrazioni della Grande guerra o le ricorrenze del regime, mentre altri davano la cittadinanza a Mussolini quando lui arrivava in visita. Così, le iniziative diffuse divennero consuetudine: ad esempio, nel giugno 1924 Pisa e tutti i comuni della provincia conferirono la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. "Per opera di Mussolini la Patria ha ritrovato nella pace feconda i segni dell'antica virtù e nei consigli d'Europa è ritornata donna e regina a dar prova del Suo valore, del suo Genio, della saggezza latina di cui oggi è sola erede legittima e degna" si legge nelle ragioni dell'onorificenza.

A Modena, invece, la delibera arrivò nel consiglio comunale precedente alle celebrazioni del 24 maggio, il giorno in cui l'Italia entrava nella prima guerra mondiale attaccando l'impero austro-ungarico. Altri grandi comuni italiani fecero lo stesso in quegli anni, come Roma, Bologna, Brescia, Firenze, Torino, Ravenna, Bergamo, Trieste, Napoli, Enna, Reggio Calabria, Sassari, Caltanissetta, Taranto per citarne alcuni, così come altri paesi più piccoli in tutta Italia. E il medesimo riconoscimento venne poi riconosciuto ad altri gerarchi fascisti, onorificenze che, in molti casi, durano ancora oggi.

Revoche, opposizioni e paradossi anche in Brianza

Negli anni molti consigli comunali hanno eliminato Benito Mussolini dall'elenco delle onorificenze, altri ci hanno provato senza successo per le resistenze degli schieramenti politici al potere in quel momento. Dopo la liberazione, i primi comuni a farlo furono Napoli e Matera.

Se si guarda alla Brianza, invece, è noto come Benito Mussolini non sia più cittadino onorario di Seregno dal 2022. A deciderlo, in febbraio, a quasi 77 anni dalla morte del duce, il consiglio comunale dopo la mozione presentata dai consiglieri del Partito Democratico. Dopo una lunga polemica che ha acceso non poco le cronache. Nello stesso anno la stessa decisione era stata presa poi anche a Paderno Dugnano.

L'ultimo caso in ordine cronologico, invece, a Ustica, in provincia di Palermo: qui, in consiglio comunale maggioranza e opposizione si sono scontrate per la cittadinanza onoraria non solo a Mussolini, ma anche per altri quattro gerarchi fascisti, Roberto Farinacci, Pietro Lanza di Scalea, Alfredo Cucco e Cesare Mori.

Dalla richiesta di rimozione diretta delle onorificenze si è arrivati a una delibera più generica, che prevede la "cessazione per tutti i defunti". Ma tra questi ci sono anche Mike Bongiorno, Walt Disney ed Enzo Maiorca, che alla pari di Mussolini ora non sono più cittadini onorari dell'isola in cui, tra le altre cose, Gramsci passò oltre 40 giorni al confino.

Gli altri dibattiti

Di recente ci sono stati altri dibattiti simili sul tema. Il consiglio comunale di Bovezzo, in provincia di Brescia, l'ha revocata, mentre, come riporta PadovaOggi, a Maserà il sindaco ne ha negato l'esistenza opponendosi, al contempo, nel darla a Matteotti. A Treviso se ne discute da anni ma la cittadinanza onoraria è ancora lì. Nel 2015 a Bergamo, il sindaco Giorgio Gori si oppose alle richieste di rimozione del riconoscimento perché lo riteneva un "fatto politico ormai consolidato e storicizzato", e ci vollero cinque anni per revocarla.

In precedenza, nonostante le proteste di alcune forze politiche come Fratelli d'Italia, città come Modena, Firenze, Torino, Mantova, Pisa, Ravenna, Livorno hanno cancellato, con fatica, la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

La figura del "duce" rimane però ancora presente, troppo, in numerosi grandi comuni come Bologna, Trieste, Perugia, Brescia, Gorizia, Oristano e molti altri centri più piccoli da nord a sud. Solo in provincia di Cremona, ricerche negli archivi di Stato hanno rintracciato l'onorificenza in 50 comuni, che resiste anche nei luoghi simbolo, come Salò e Latina. Nel comune laziale, fondato proprio in epoca fascista col nome di Littoria, dove per anni le amministrazioni si sono opposte alla revoca e si è scoperto quasi per caso che l'onorificenza non era più "attiva".

E non sono mancate le situazioni paradossali: a Tricase, in provincia di Lecce, a Locorotondo, in provincia di Bari, e ad Asti la senatrice Liliana Segre, deportata ad Auschwitz, si è trovata a essere una cittadina onoraria proprio come Benito Mussolini. Le onorificenze al duce furono poi revocate, sempre tra le proteste. Nel 2021, ad Anzio, la poetessa Edith Bruck rifiutò di ritirare il premio per la pace assegnatole dal comune dopo aver scoperto che per lo stesso Benito Mussolini era ancora un cittadino onorario. Lo è ancora oggi.

Impossibile avere dei dati precisi

Non è possibile dare un numero preciso in quanti dei 7.896 comuni italiani Mussolini è ancora cittadino onorario, è presumibile siano centinaia, viste le segnalazioni da articoli di cronaca online e la mole di conferimenti negli anni '20: una ricostruzione dello storico Michelangelo Borri riporta che agli inizi di luglio 1924 una nota interna della presidenza del Consiglio stimava in quasi 7.000 i comuni che avevano conferito la cittadinanza a Mussolini.

I deputati di Sinistra italiana Fratoianni, Marcon e Farina nel 2017 hanno provato ad avere numeri più precisi con un'interrogazione parlamentare, chiedendo al ministero dell'Interno un censimento per poter revocare le cittadinanze onorarie ancora attive. Ma la richiesta cadde nel vuoto e le onorificenze per Mussolini continuano a rimanere lì dove sono, a quasi 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo.