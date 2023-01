Il narcotest in tempo reale a scuola incastra due studenti brianzoli

Due studenti brianzoli - un 16enne e una ragazza di 21 anni - sono stati sorpresi a scuola con la droga al seguito. A fiutare la sostanza stupefacente è stata l'unità cinofila della polizia di Stato che nella giornata di mercoledì 25 gennaio ha effettuato alcuni controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente all’interno degli istituti scolastici della provincia di Como, al confine con la Brianza.

E' stato attivato un complesso e articolato dispositivo, impiegando 10 agenti della squadra mobile e le unità cinofile: per poter effettuare in tempo reale il narcotest delle eventuali sostanze rinvenute è stato anche impiegato personale della polizia scientifica. Sono state le scuole dell'area di Cantù finite nel mirino dei poliziotti: mentre nel corso dell’attività di ispezione nel primo istituto non sono state riscontrate anomalie, nel secondo sono stati sanzionati amministrativamente due studenti. Tre sono stati i sequestri di sostanza stupefacente: marjiuana e hashish.

A una ragazza di 21 anni residente a Giussano sono stati trovati 1,60 grammi di marijuana, mentre ad un ragazzo di 16 anni di Meda sono stati sequestrati 4,35 grammi di hashish.La droga è spuntata anche nei bagni della scuola dove il cane dell’unità cinofila di Milano ha fiutato e fatto ritrovare 3,72 grammi di hashish ma non si è potuto risalire a chi li aveva nascosti.