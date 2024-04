Nasce la nuova area all'aperto per lo smart working nel giardino intitolato allo scrittore che amava la Brianza

Sabato 20 aprile alle 16.30, a Concorezzo, è in programma la cerimonia di intitolazione dei giardini della biblioteca comunale allo scrittore Elio Vittorini e alla concorezzese Ginetta Varisco (che aveva sposato prima di morire nel 1966) e l’inaugurazione della nuova area esterna polifunzionale. I lavori di queste settimane hanno infatti previsto la realizzazione di una moderna area studio all’aperto con anche postazioni per lo smart working aperta ai cittadini.

All’inaugurazione saranno presenti anche i parenti di Elio Vittorini e Ginetta Varisco che, insieme al sindaco Mauro Capitanio e a Sergio Ferigo, ad di Fpz (azienda sponsor), scopriranno la targa di intitolazione dell’area comunale. Nel corso della cerimonia è in programma una lettura teatralizzata tratta dallo spettacolo "Elio+Ginetta. Pagine di vita e amore" a cura di Elisabetta Visconti Barbier e all’equipe che, con grande successo, ha portato in scena la rappresentazione in città lo scorso anno. I lavori di rinnovo dell’area sono stati resi possibili grazie alla sponsorizzazione da parte di Fpz, azienda concorezzese che si è fatta carico delle spese per l’arredo e per i lavori complessivi di abbattimento delle barriere architettoniche e del rinnovo del verde.

Un contributo è stato riconosciuto anche dalla Compagnia Drammatica Concorezzese.

I lavori nel dettaglio

I lavori di rinnovo dell’area sono stati eseguiti in queste settimane coordinati dal settore Lavori Pubblici del comune. Il progetto ha previsto il rinnovo del verde, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’arredo della zona studio e dell’area circostante con tavoli e panche posti sotto alla nuova copertura esterna.

"Elio Vittorini e Ginetta Varisco hanno amato la vita, la cultura e la città di Concorezzo - spiegano dal comune - motivo per cui l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare a loro i giardini della biblioteca".