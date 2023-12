Presepe vivente, mercatini e giostre per Natale nel quartiere monzese

Un appuntamento in città per la gioia dei più piccoli (e non solo). Con il presepe vivente, i mercatini e le giostre.

Succederà nel quartiere monzese di Sant'Albino, dove in piazza Pertini di aprirà il "Natalbino", il Natale pensato per i bimbi del rione organizzato dalla consulta di quartiere con il comune di Monza, e il sostegno della Confcommercio e dell'Associazione Territoriale di Monza e Circondario. Una tre giorni curiosa e divertente che è anche l'occasione per tutte le famiglie della città di vivere un weekend diverso. All'insegna della festa e restando in città.

Il programma

Si parte venerdì 15 dicembre alle 15 con il presepe vivente organizzato dalla scuola dell’Infanzia San Luigi e primaria Manzoni del quartiere Sant' Albino in collaborazione con Enpa Monza.

Sabato 16 dicembre, invece, la piazza si animerà con delle divertenti giostre.

Domenica 16 dicembre, infine, spazio ai mercatini di Natale, ai laboratori, e alle giostre e alle animazioni per bambini in compagnia di Babbo Natale e i suoi Elfi.

Il pomeriggio sarà allietato dai canti delle voci bianche della scuola primaria Manzoni e da uno spettacolo di magia.