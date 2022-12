A 30km da Monza il parco giochi dove si festeggia Natale con il proprio cane

È Natale anche per i nostri amici a 4 zampe, così che a Iagolandia - il grande parco giochi dedicato ai cani a Guanzate (in provincia di Como) - è già tutto pronto per la festa.

Il 18 dicembre il grande spazio di oltre 3mila mq a 33 km da Monza ospiterà 'Natale a Iagolandia'. Verrà allestito un set fotografico a tema dove cani e proprietari potranno farsi ritrarre dalla pet photographer Francesca Cretella e ci sarà anche la Casetta di Babbo Natale dove scattarsi selfie e dove partecipare a un contest a tema diverso dal solito. I cani potranno divertirsi nelle 4 aree tematiche del Parco, ci saranno gli omaggi offerti da Husse Italia e ci sarà la pesca a sorpresa con Babbo Natale. Dovranno essere però fortunati perché, sempre all’insegna del divertimento, ci saranno premi suddivisi tra Il Top, Il Più Bello, il Medio e il Regalo più brutto. Ci saranno anche tante idee regalo e le Christmas Box di Iagolandia con sorprese tutte inerenti al Parco Giochi!

Durante ‘Natale a Iagolandia’ sarà possibile accedere al Parco su prenotazione scegliendo una delle tre formule: 'Tour di Natale' per chi vuole solo curiosare, fare un giro all’interno del Parco Giochi e farsi scattare una foto a tema; 'La magia di Natale' che consente invece l’ingresso al Parco Giochi per 1 un'ora tempo in cui i cani potranno divertirsi liberamente anche all’interno delle aree tematiche, oltre allo shooting fotografico e alla pesca a sorpresa con Babbo Natale; e infine 'Folle Natale' che comprende anche la Christmas Box di Iagolandia e molte altre sorprese.

Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione: è possibile scegliere l’orario fino ad esaurimento posti. “I nostri eventi sono sempre su prenotazione perché ci teniamo a far vivere a cani e proprietari un’esperienza di divertimento e relax senza preoccupazioni. Tutto è studiato nei minimi dettagli, l’allestimento, le attività e l’organizzazione degli ingressi. I posti sono limitati per far sì che ci sia un giusto numero di cani, per ciascuno spazio, senza stress e nel rispetto delle esigenze di tutti I partecipanti, sia a 2 che 4 zampe. Il programma è sempre pensato in modo da evitare che troppi cani si trovino a fare la stessa attività nello stesso momento", fanno sapere gli organizzatori. Per tutte le informazioni e prenotazioni contattare Iagolandia al numero +39 3925425057