Libri (con titolo segreto) a 1 euro e un peluche in regalo: l'iniziativa per Natale della casa editrice monzese

I libri vengono venduti già incartati al prezzo di 1 euro, e su ognuno c'è una breve frase che suggerisce al lettore quale sia la storia contenuta all'interno. Insieme al volume, in regalo, anche un piccolo peluche.

In occasione delle festività natalizie, la redazione monzese di Leone Editore annuncia un'iniziativa tanto curiosa quanto affascinante. Con "Libri al buio a 1 euro", infatti, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 17, recandosi in corso Milano 19 (sede della casa editrice) gli appassionati lettori avranno l'opportunità di accedere a un vasto assortimento di romanzi di ogni genere appartenenti al costo simbolico di 1 euro per ciascun libro. Un'opportunità straordinaria per ampliare la propria libreria personale e scoprire storie coinvolgenti che abbracciano ogni gusto e interesse, ma anche un’occasione per fare un regalo in vista delle feste. I volumi saranno infatti già volutamente incartati dalla redazione e su ognuno ci sarà una breve frase che darà un indizio sulla storia all’interno. Così da stuzzicare la fantasia e la curiosità dei lettori, e di chi riceve in regalo il libro.

Un vero e proprio viaggio letterario, dunque, che la Leone Editore vuole rendere ancora più indimenticabile: ogni persona che acquisterà uno o più libri al buio riceverà infatti in regalo un tenero peluche.

Una bella idea, per stupirsi e stupire, fare cultura, e coccolarsi un po'.