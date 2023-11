Mercatini, giostre e giochi di luce nei Giardini della Reggia: come sarà il Natale di Monza

I mercatini, le luci natalizie, la pista di ghiaccio e le giostre per far vivere anche ai più piccoli la magia e la favola di Natale. E poi ancora i concerti, l’incanto della luce con il percorso di light art nei giardini della Villa Reale e il djset inclusivo natalizio per la seconda edizione dell’Aut Pop Festival. Tante le novità annunciate per il Natale di Monza.

A presentare il calendario delle iniziative previste in città in occasione del periodo delle festività è stato il sindaco Paolo Pilotto mercoledì mattina insieme agli assessori Abbà, Bettin e Riva e ai partner delle iniziative. “Proponiamo un Natale all’insegna della condivisione e dello stare insieme – ha spiegato il primo cittadino di Monza Paolo Pilotto – Per questo coinvolgeremo nell’atmosfera della festa anche i quartieri, per allargare le opportunità destinate alle famiglie e ai più piccoli e per costruire occasioni preziose di comunità”.

Il Villaggio di Natale: mercatini, pista di pattinaggio e giostre

A partire da sabato 25 novembre (inaugurazione alle ore 17) aprirà il Villaggio di Natale che resterà in città fino al 6 gennaio.Tra Piazza Carducci, Largo IV Novembre e piazza San Paolo: intrattenimenti, mercatino di Natale, giostre, pista di pattinaggio e ovviamente la casa di Babbo Natale e degli elfi. Sui banchi prodotti enogastronomici di qualità, tra cui prodotti tipici regionali e artigianali provenienti da tutta Italia, dalla Francia, dalla Repubblica Ceca e Ungheria, formaggi e salumi tipici di Cremona, Vin brulé e birra artigianale made in Monza, dolci siciliani, panettoni gourmet, spezie e tè da tutto il mondo, dolciumi, miele, cioccolato artigianale, gioielli e pietre dure, essenze, prodotti a base di lana (cappelli, sciarpe, guanti), presepi, decorazioni artigianali natalizie, bigiotteria, benessere e cosmesi, accessori in bambù, olii essenziali, saponi e profumi. Inoltre, in Piazza Carducci, sarà presente la ‘Casa di Babbo Natale con i suoi Elfi’, dove Babbo Natale incontrerà tutti i bambini che potranno consegnare la loro letterina. E sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30; Natale e Capodanno dalle 15 alle 19.30.

Tra le attrazioni per i più piccoli l’Albero Magico in largo IV novembre (dal 25 novembre al 7 gennaio) alto dieci metri con sfere rotanti all’interno delle quali possono accedere bambini e adulti (giorni feriali 10-12.30 e 14-20; giorni festivi 10 – 20; 1 corsa 3,5 euro). La giostra tradizionale a cavalli sarà in piazza San Paolo con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate (tutti i giorni dalle 10.00 alle 20) 1 corsa 3 euro, 6 corse 10 euro, 13 corse 20 euro.

Trame di luce nei Giardini Reali

Installazioni luminose che dialogano con la Natura in uno dei luoghi più magici della città e ricco di storia. Dal 18 novembre alla Reggia di Monza si aprono le porte di un mondo incantato: un’esperienza magica, un percorso immersivo e sensoriale che vuole essere un viaggio nel tempo di oltre un chilometro, tra installazioni, musica e opere luminose di artisti nazionali e internazionali. Trame di Luce - questo il nome dell'installazione - porta a scoprire le storie segrete e le meraviglie, i miti e le leggende dei Giardini della Villa Reale di Monza. Un percorso tra portali di luce, boschi incantati e creature magiche per immergersi nella magia. Oltre allo spettacolo luminoso sarà presente un'area street food.

Al posto della ruota panoramica la pista di ghiaccio

La pista di pattinaggio su ghiaccio di 370 mq quest'anno sarà allestita in largo IV novembre dove non sarà presente la ruota panoramica: un angolo di svago e di divertimento, accanto a una casetta dei dolci. La pista sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 19.30 per il pattinaggio libero (dalle 8 alle 13,30 sarà riservata al Progetto scuole); venerdì, sabato, domenica e festivi fino alle 24. Dal 24 dicembre all’8 gennaio pattinaggio libero. Il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00. Ticket intero al costo di 8 euro, il ridotto 6 euro.

Durante tutto il periodo delle feste un trenino elettrico attraverserà le strade del centro con partenza e capolinea in piazza Trento e Trieste. Orari: 10.00-13.00; 14.00-19.00. In Largo Mazzini sarà allestito un trenino giostra su rotaie, circondato da un elegante addobbo, che trasporterà i piccoli passeggeri nell’atmosfera natalizia. Orari: da lunedì a venerdì 15 – 20; sabato, domenica e festivi 10 – 20.

Luci sull’Arengario e alberi nelle piazze

L’Arengario di Piazza Roma e il chiostro dei Musei Civici in via Teodolinda saranno protagonisti di un allestimento luminoso che ne esalterà la bellezza architettonica: stringhe di luci led illumineranno le facciate dell’Arengario e le colonne del Chiostro degli Umiliati che, insieme a ghirlande di pino e addobbi, brilleranno per tutto il periodo natalizio. Contribuiscono a creare l’atmosfera delle feste cinque alberi di Natale luminosi che saranno installati in Piazza Duomo, chiostro dei Musei degli Umiliati e in Piazza San Pietro Martire, quest’ultimo in collaborazione con Tiki Taka, il Veliero onlus e Facciavista. Gli alberi di Piazza Mazzini e Piazza San Paolo saranno dotati di connettività WiFi e Bluetooth per sincronizzazione musica e luci.

Sono 490 le ghirlande – alcune delle quali già installate – che contribuiscono a rendere suggestiva Monza (orari di accensione delle luci a led 17-24). Quest’anno saranno 36 le vie illuminate per circa cinque chilometri di luci a led di ultima generazione, con un un’attenzione particolare alla sostenibilità: via Pennati, via Bergamo, via Prina, via Carlo Alberto, via D’Annunzio, via De Gradi, via San Giovanni Bosco, via Teodolinda, via Mapelli, via Risorgimento, via San Fruttuoso, via Tazzoli, via Romagna, via Spalto Maddalena, via Volta, via Manzoni, via Amati, via Italia, via Vittorio Emanuele, via Mantegazza, via dei Mille, via Segantini, via Cortelonga, corso Milano, via Zucchi, via Lecco, via Magenta, via Pavoni, via Cairoli, via Napoleone, via Lambro, via Rota e un tratto di via Buonarroti. Viale Cesare Battisti sarà acceso con luci bianche.

“Renderemo vivaci il centro e i quartieri mixando proposte classiche e scelte originali – spiega l’assessore al Marketing e Commercio Carlo Abbà – Un modo per sostenere il commercio di vicinato che mostra negli ultimi mesi alcuni segnali interessanti di rilancio, a partire dal Carlo Alberto District appena nato, fino al consolidamento di Borgo Bergamo e ad altre esperienze che stanno affiorando negli ultimi tempi”

I concerti in Arengario

Per tutto il mese di dicembre musica raffinata, concerti e cori offriranno momenti di grande musica in piazza Roma: il viaggio per i suoni dal mondo parte il 1 dicembre con il Trio Feel Deep che con il loro stile pop e jazz danno il via ai sette appuntamenti della rassegna culturale con un ricco ventaglio di proposte. Sabato 2 dicembre, dalle ore 16, Viliana Ivanova e Dessislava Peteva conducono alla scoperta della Bulgaria con le sonorità di arpa e flauto. Domenica 3 dicembre, viaggiamo per il mondo con le sonorità etniche con la fisarmonica e il clarinetto di Flaviano Braga e Simone Mauri.

Il giorno dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre, il trio de I Virtuosi del Carso mescolano come giocolieri-musicisti i suoni da Slovenia, Croazia, Alpe Adria e Mediterraneo. Il giorno dopo, sabato 9 dicembre, il quintetto guidato dalla voce di Manina Syoufi ci porta in Siria attraverso la sonorità della canzone armena. Invece, domenica 10 dicembre, il quartetto di archi di Alter Echo ci catapulta nel vivo del clima natalizio con Christmas Concert. Il gran finale è per sabato 23 dicembre, Sherrita Duran insieme alle sue coriste dona tutta la magia del Natale e il calore del vero gospel afro-americano per uno scambio di auguri indimenticabile. Sherrita Duran Gospel Choir è stato in tour per tutto il 2023 con Zucchero Fornaciari. A Monza si esibirà con due coriste afro-americane e il loro pianista con la straordinaria voce di Sherrita per uno scambio di auguri indimenticabile.

“Per questo Natale proponiamo una programmazione molto articolata, che sviluppa tre filoni: il primo, legato al viaggio e al dialogo per la pace fra i popoli, con una serie di concerti che risentono l'influenza di tradizioni musicali da varie regioni del mondo, e che vuole lanciare come augurio e auspicio per il prossimo anno la risoluzione dei conflitti a cui stiamo assistendo; il secondo, che va a coinvolgere anche varie realtà del territorio, dedicato alla musica corale; il terzo, che si rivolge ai cittadini più piccoli, ai bambini, e che interesserà i quartieri decentrati”, aggiunge l’assessora alla Cultura, Villa Reale e Parco Arianna Bettin. Prima di ogni concerto, a partire dalle ore 16.00, spettacoli itineranti per le vie del centro con elfi e trampolieri.

Il djset inclusivo per Natale

Sabato 16 dicembre alle ore 12 in piazza Roma, si svolgerà dalle 16 la 2° edizione di AUTOPOP Festival con Radio m20, Radio Deejay, Freedom Street Radio, i ragazzi di Facciavista e del Veliero e Il Brugo. “Una via per il Natale è l’espressione migliore del Welfare di Comunità di Monza: questo è il vero welfare di comunità della nostra città. Ringrazio i tanti volontari e coloro stanno contribuendo in prima persona alla costruzione della Bellezza del Natale di quest’anno”, ha aggiunto l’Assessore al Welfare e Salute Egidio Riva.

“L’iniziativa è nata per caso e a settembre, in occasione del Gran Premio, si è tenuta la prima edizione. I ragazzi avevano la gioia stampata in viso. Dobbiamo poter scappare dai demoni di questo tempo e per farlo serve la musica e la gioia e il miglior modo per farlo è questo” ha detto Dj Shorty tra i protagonisti dell’iniziativa che coinvolge l’associazione Facciavista e il veliero Onlus. A partire dal pomeriggio del 16 dicembre ci sarà un aperitivo inclusivo e in consolle torneranno i ragazzi dell’associazione in veste di dj insieme ai grandi protagonisti della scena musicale e radiofonica italiana.

Peter Pan e Capitan Uncino alla Reggia di Monza

“L’isola che non c’è” alla Villa Reale: dal 3 dicembre al 7 gennaio concerti, eventi, mostre e performance d’arte. Peter Pan, Wendy, Trilly e Capitan Uncino popoleranno le sale della Villa Reale dal 26 dicembre al 7 gennaio con combattimenti scenici, voli aerei, avventure magiche, storie e molto altro per far sognare i bambini di ogni età. Perché, come ha scritto J.M. Barrie, «c’è un’isola-che-non-c’è per ogni bambino, e sono tutte differenti» e «solo chi sogna può volare».