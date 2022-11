Monza si illumina di festa: ecco il Natale (e gli eventi) in città

Le luci, le tradizionali casette di legno dei mercatini natalizi, le giostre e l’immancabile pista di pattinaggio. E’ tutto pronto a Monza per “Natale Insieme”, il programma di eventi natalizi promosso dal comune. Si comincia sabato 26 quando alle 17 dopo il concerto della Triuggio Marching band e la sfilata luminosa dei trampolieri di Teatro Aleph verranno accese ufficialmente le ghirlande illuminate in tutta la città e si terrà la cerimonia del taglio del nastro al Christmas Village. “Proponiamo un Natale all’insegna dello stare insieme e della condivisione – spiega il sindaco Paolo Pilotto – Per questo abbiamo scelto di portare le atmosfere della festa anche nei quartieri e in luoghi insoliti, coinvolgendo i più piccoli e le famiglie. Per lo stesso motivo abbiamo moltiplicato le piazze che accolgono il Natale della solidarietà dando più spazio alle onlus e alle Associazioni del territorio”.

Monza si illumina di festa

Sono 504 le eleganti ghirlande che rendono suggestiva Monza sia durante il giorno che nelle ore notturne (orari di accensione delle luci a led 17-24). Quest’anno saranno 35 le vie illuminate per quasi tre chilometri di luci a led di ultima generazione, con un un’attenzione particolare alla sostenibilità: via Pennati, via Bergamo, via Prina, via Carlo Alberto, via D’Annunzio, via De Gradi, via San Giovanni Bosco, via Teodolinda, via Mapelli, via Risorgimento, via San Fruttuoso, via Tazzoli, via Romagna, via Spalto Maddalena, via Volta, via Manzoni, via Amati, via Italia, via Vittorio Emanuele, via Mantegazza, via dei Mille, via Segantini, via Cortelonga, corso Milano, via Zucchi, via Lecco, via Magenta, via Pavoni, via Cairoli, via Napoleone, via Lambro e via Rota. Piazza Carducci sarà circondata da alberi avvolti in fasci di luce bianca calda e al centro di piazza Duomo sarà posizionato un albero di Natale luminoso. Viale Cesare Battisti sarà acceso con luci bianche, un po' più diradate rispetto agli scorsi anni. L’Arengario sarà illuminato con 5000 punti luce bianco caldo – sempre a led – posizionati sulle colonne e sotto le finestre che si affacciano su piazza Roma. Anche il chiostro del Museo degli Umiliati si animerà di colori con luci calde e ghirlande di pino che verranno posizionate sulle decorazioni delle colonne della balaustra interna, mentre un albero con luci ed addobbi troverà posto nel mezzo del chiostro.

Natale non solo in centro

Quest’anno l’amministrazione ha voluto allestire spazi di intrattenimento anche nei quartieri, posizionando giostre, casette dei dolci, altre attrazioni e decori natalizi anche nei quartieri: a San Rocco in piazza d’Annunzio, a Triante in piazza Giovanni XXIII, a San Donato in piazza Bonatti. (L’elenco completo dei luoghi sarà presto online su www.comune.monza.it.

I mercatini

Tra piazza Carducci e piazza San Paolo sarà allestito il Christmas Village, oltre 30 chalet creati appositamente per Monza dagli artigiani del Trentino Alto Adige circondati da 16 abeti illuminati. Due di questi, per la prima volta, saranno interamente ecosostenibili, alimentati da energia rinnovabile grazie all’installazione di pannelli solari. Come ogni anno si potrà trovare sui banchi enogastronomia d’eccellenza con specialità del Trentino Alto Adige, Sicilia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Puglia, Lombardia, Piemonte, tutte accuratamente selezionate, tra le quali: funghi e tartufi d’eccellenza dal Piemonte, formaggi tipici e gourmet dalla Valle D’Aosta, cioccolato artigianale, miele, diverse varietà di polenta artigianale calda, la fondue DOP della Valle d’Aosta, taralli artigianali e prodotti tipici pugliesi, dolci siciliani. Il Christmas Village sarà aperto dal 26 novembre al 6 gennaio dalle 9.30 alle 19.30 (il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15 alle 19).

Le giostre

I bambini potranno salire sull’Albero Magico (dal 26 novembre all’8 gennaio), una giostra alta dieci metri con sfere rotanti all’interno delle quali possono accedere bambini e adulti (giorni feriali 10 – 22, giorni festivi 10 – 24; 1 corsa 3 euro – diversamente abili accesso gratuito).

Il cuore di piazza Trento e Trieste sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio di 300 mq: un angolo di svago e di divertimento, accanto una casetta dei dolci. La pista sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 per il pattinaggio libero (dalle 8 alle 13,30 sarà riservata al Progetto scuole), il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 24. Dal 24 dicembre all’8 gennaio pattinaggio libero. Orari speciali: il 24 dicembre chiusura alle 19.30, il 25 dicembre chiusura ore 16, il 31 dicembre il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00, mentre il 1° gennaio aprirà alle 15 e chiuderà alle 23. Ticket intero 8 euro, il ridotto 6 euro.

Quest’anno la ruota panoramica è installata in Largo IV Novembre: alta 32 metri è illuminata da 3000 punti luce a LED RGB all’avanguardia a risparmio energetico. È composta da 24 cabine per una capienza massima di 144 passeggeri, la durata di un giro è di 6/7 minuti. La ruota sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Ticket 8 euro per gli adulti e 6 per i bambini. Accesso gratuito per le persone diversamente abili; previste convenzioni per le scuole. G

I più piccoli potranno tornare indietro nel tempo e andare a cavallo in un’altra epoca sulla Giostra antica in piazza San Paolo, costruita da artigiani veneti sulla base di un modello originale dell’Ottocento con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate a mano (tutti i giorni dalle 9.30 alle 22) 1 corsa 3 euro, 6 corse 10 euro, 14 corse 20 euro. Accesso gratuito per i diversamente abili.

In Largo Mazzini sarà allestito un trenino giostra su rotaie, circondato da un elegante addobbo, che trasporterà i piccoli passeggeri nell’atmosfera natalizia. Orari: da lunedì a venerdì 15 – 20; sabato, domenica e festivi 10 - 20; dal 23 dicembre al 6 gennaio 10 – 20. Un gettone euro 2.50, sei gettoni euro 10. Durante tutto il periodo delle feste un trenino elettrico attraverserà le strade del centro. Il percorso prevede la partenza da piazza Roma per poi proseguire in via Carlo Alberto, piazza Citterio, viale Regina Margherita Reggia di Monza, viale Brianza, via Bellini, via Rossini, viale Cesare Battisti, viale Regina Margherita, piazza Citterio, via Appiani, via Manzoni, via Passerini, piazza Centemero e Paleari, via Italia e capolinea piazza Roma. Dal 2 al 31 dicembre (incluso il 25) e dal 2 all’8 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (il giovedì essendo giorno di mercato dalle ore 15,30). Costo: 3 euro bambini, 5 euro adulti.