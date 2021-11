A Monza il Natale non si accende in periferia: la denuncia della politica e della rete

A Monza il Natale si è già acceso. Ma solo in centro. Decorazioni, luminarie, addobbi, attrazioni (tra cui l'ormai famosa ruota panoramica) sono pronte per dare il via agli eventi natalizi della città.

Ma il clima di festa si respira solo in centro: addobbi e luci non svettano nelle vie periferiche, se non qualche negoziante che ha già addobbato la sua vetrina a tema. La polemica, in questi giorni molto diffusa sui social, adesso è diventata anche una questione politica.

Paolo Piffer - capogruppo di Civicamente - ha notato e denunciato la diversa attenzione riservata ad alcune zone della città. "Il clima natalizio lo si dovrebbe portare anche in periferia - commenta Piffer -. E non soltanto in alcune aree della città. Chi non vive in centro è un cittadino monzese ed ha gli stessi diritti degli altri. Ha senso investire decine di migliaia di euro in 'luci natalizie' quando per tutto l’anno mezza città è al buio? Secondo noi bisognerebbe trovare un giusto compromesso".

Una diversa attenzione che negli ultimi giorni è stata sollevata anche su alcuni gruppi social di Monza con diversi utenti che hanno sottolineato l'assenza di clima natalizio nei periferici quartieri Libertà e Sant'Albino. Mentre un po' di Natale si respira a San Fruttuoso, Cederna e a San Rocco.

Luminarie a addobbi si possono ammirare nelle vie Pennati, Bergamo, Prina, Carlo Alberto, D’Annunzio, De Gradi, San Giovanni Bosco, Teodolinda, Mapelli, Risorgimento, San Fruttuoso, Tazzoli, Romagna, Spalto Maddalena, Volta, Grossi, Zanata, Amati, Italia, Vittorio Emanuele, Mantegazza, dei Mille, Segantini, Cortelonga, Milano, Zucchi, Lecco, Magenta, Pavoni, Cairoli, Napoleone, Lambro e Rota.

Ma nessuna strada illuminata o addobbata dei rioni Libertà e Sant'Albino.