Il Natale luminoso e a risparmio energetico del comune brianzolo

A Vimercate le luci di Natale si sono accese. Malgrado la crisi energetica. Il comune brianzolo non ha voluto rinunciare alle illuminazioni apportando alcune modifiche e garantendo, in questo modo, il clima di festa a chi percorre le strade della città.

Ma con un occhio di attenzione al portafoglio e al risparmio energetico, rendendo il Natale luminoso ma al tempo stesso sostenibile. "Le luminarie appese in città sono tutte a led di ultima generazione ad alto tasso di risparmio energetico - ha precisato il sindaco Francesco Cereda -. Non rimarranno più accese tutta notte fino alla mattina successiva, seguendo gli orari dell'illuminazione pubblica, ma si spegneranno alla una di notte, riducendo così di molto le ore di utilizzo (all'incirca sei ore in meno di accensione ogni giorno)".

Con l'accensione delle luminarie il comune di Vimercate ha voluto fare un regalo non solo ai cittadini che passeggiano per le vie della città, ma anche ai commercianti: ai negozianti non è stato chiesto il consueto contributo, ma le spese delle luminarie sono totalmente sostenute dal comune.

"La spesa per l'albero è stata sostenuta dalla Pro loco di Vimercate - conclude il primo cittadino -. Che ringraziamo per il contributo e che si occuperà anche di addobbarlo nei prossimi giorni. L'albero è tra l'altro a km 0, nel senso che proviene dai vivai Borromeo, dove tornerà una volta passato il periodo di festa".