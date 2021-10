Troppi visitatori a caccia di castagne nei boschi, auto "vietate"

Una vera e propria "invasione" di visitatori nei boschi del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone per le castagne. E anche di auto. Così l'ente ha deciso di riorganizzare la viabilità e ha disposto un servizio di navette gratuito a disposizione degli utenti dalle vicine stazioni.

Il provvedimento che prevede la chiusura al traffico della Valle del Curone il sabato e la domenica sarà in vigore fino al 7 novembre per limitare l'eccessivo numero di veicoli all'interno del Parco. "Il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone ha organizzato un servizio navette gratuito in partenza dalle stazioni di Cernusco-Merate e Olgiate-Calco-Brivio per consentire ai visitatori di

raggiungerci più facilmente, tramite treno nella tratta Milano-Lecco o parcheggiando il proprio mezzo nei parcheggi delle due stazioni" si legge nella nota.