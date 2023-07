Monza aperta per ferie: ecco tutti i negozi e le attività che non chiudono

Monza aperta per ferie. Per i turisti e per i cittadini che ad agosto resteranno in città.

Confcommercio Monza e Apa Confartigianato Imprese hanno presentato i riferimenti utili per conoscere negozi e imprese che terranno aperte le proprie attività nel mese di agosto. L’elenco aggiornato delle attività aperte sarà pubblicato sul portale www.apaconfartigianato.it da lunedì 31 luglio mentre è già online su www.confcommerciomilano.it la sezione Negozi Aperti d’Agosto.

"Molte imprese - afferma Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Monza - non si fermano in agosto garantendo un servizio a chi resta e a chi viene a visitare la nostra città. In questi giorni vogliamo dare un pratico supporto ai consumatori che possono facilmente consultare gli elenchi, periodicamente aggiornati, sul nostro portale, ed è anche un modo per valorizzare l’attività degli operatori associati, utile anche per rispondere alle esigenze di una città diventata attrattiva e con tanti turisti che apprezzano sempre più il nostro territorio come ha dimostrato il concerto di Springsteen”.

“Come ogni anno – aggiunge il Segretario generale di Apa Confartigianato Imprese Enrico Brambilla - gli uffici di Apa Confartigianato resteranno a disposizione per pratiche urgenti tutto agosto. L’associazione ha predisposto un numero verde (800 401 665) per venire incontro alle esigenze dei propri associati e delle imprese del territorio. Un presidio importante e un punto di ascolto anche per i cittadini che mira a contrastare il fenomeno dell’abusivismo, promuovendo, anche in estate, i veri professionisti del settore e le imprese artigiane”.

Monza, città sempre più turistica

Monza è una città sempre più turistica. A dirlo i dati sulla tassa di soggiorno del primo trimestre 2023: se nello stesso periodo del 2022, anno record per la città, gli arrivi sono stati 16.000, nel 2023 il numero è di 23700. Nel stesso periodo i pernottamenti sono stati 35.000 l’anno scorso e 48.500 quest’anno. “Monza sta cambiando pelle – dichiara l’Assessore al Commercio e al Turismo Carlo Abbà – Così la scelta di mantenere la tradizione degli esercizi aperti in agosto non è più solo rivolta ai cittadini che non vanno in vacanza in questo periodo ma anche in funzione di una città che si sta evolvendo e che sa puntare sulla ricettività”.

“Se le statistiche stimano il valore di un pernottamento attorno ai 150 euro, i 13.000 pernottamenti in più registrati nel primo trimestre di quest’anno si traducono in circa 2 milioni di fatturato in più per tutta la filiera”.