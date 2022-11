I negozi dove arrotondando la spesa si aiutano le persone in difficoltà

Qualche centesimo in più per aiutare chi sta affrontando un momento di difficoltà. Senza dover fare bonifici o inviare Sms, ma semplicemente arrotondando il conto della spesa all'euro successivo. Così che potrebbero essere pochi centesimi, ma anche qualche decina di centesimi che sommati diventano un aiuto prezioso.

Questa l'originale iniziativa promossa dall'associazione Foodforall, sodalizio monzese impegnato nella distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie di Monza in difficoltà, oltre che di cibo e di vestiario alle persone che vivono in strada nel capoluogo brianzolo e a Milano. In un momento di crisi come quello che stiamo attraversando il sodalizio chiede un piccolo aiuto ai brianzoli. Un gesto di solidarietà al momento di pagare il conto.

A partire da lunedì 6 novembre facendo la spesa in alcuni negozi di Monza e circondario sarà possibile arrotondare il conto aiutando i progetti portati avanti dai volontari. Per adesso sono 5 i negozi che hanno aderito al progetto: il Bar Verdi di Villasanta (via Verdi 2 a Villasanta), il panificio Luca Frigerio (via San Rainaldo 27 a Concorezzo); Agrate Carni (via Monte Rosa 75 ad Arcore); Centro Carni (viale Cooperazione 54 a Cusano Milanino); Palfruit by Effedieffe (via Isonzo 6 a Monza).

Un piccolo gesto che moltiplicato può portare a grandi risultati. Questa la filosofia alla base dell'associazione che nel corso degli anni si è via via ingrandita richiamando sempre più volontari e riuscendo a rispondere alle esigenze di tante persone. Sia chi vive in mezzo alla strada, sia chi fa fatica a far quadrare il bilancio familiare.

Nella nuova sede di via Borgazzi 37 i volontari, guidati dalla presidente Amrita Ceravolo, hanno messo in piedi una grande macchina della solidarietà che funziona anche grazie ai piccoli gesti e alle piccole donazioni (anche di pochi centesimi, come la fortunata iniziativa della raccolta dei ramini) che si concretizza con pacchi alimentari per le famiglie, pranzi e cene per chi una casa non ce l'ha.