Negozi storici, tutte le attività premiate in Brianza

Sono 456 le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, che si vanno ad aggiungere alle 2.396 imprese già iscritte all’elenco regionale ‘attività storiche e di tradizione’. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 239 negozi storici, 117 locali storici e 100 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce così l’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, che comprende in totale 2.852 imprese. Sito internet e bando dedicato Alle attività storiche è dedicato un apposito sito internet in cui sono riportate tutte le informazioni per richiedere il riconoscimento e i nomi e la descrizione delle attività già riconosciute. A loro è dedicato anche un bando che annualmente viene riproposto.

Il commento dell'assessore Guidesi

L’edizione di quest’anno ha visto finanziati tutti i progetti presentati dalle attività e ritenuti ammissibili da Regione Lombardia grazie alla scelta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, di aumentare la dotazione finanziaria portandola a 7,7 milioni di euro. “Sono realtà straordinarie che rappresentano un patrimonio economico e di tradizioni socioculturali dei nostri territori molto importante – ha affermato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. Ogni giorno incontro artigiani e commercianti che nonostante le difficoltà decidono di non mollare perché amano il loro lavoro; il riconoscimento ha soprattutto questo significato, ringraziare chi continua a fare grande la Lombardia”.

Le nuove attività storiche della provincia di Monza e Brianza

Le nuove attività riconosciute in provincia di Monza e Brianza:

Arcore, Gioielleria Mandelli (1972), Negozio Storico, Storica Attività

Brugherio, Macelleria Piazza (1977), Negozio Storico, Storica Attività

Carate Brianza, Valtorta Giocheria (1865), Negozio Storico, Storica Attività

Cesano Maderno, Luigia Mode (1969), Negozio Storico, Storica Attività Giussano, Tabaccheria Gerosa (1927), Negozio Storico, Storica Attività

Lentate Sul Seveso, Grassi & Radice (1977), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

Lesmo, Cartoleria Merceria Teruzzi Maurizio (1914), Negozio Storico, Storica Attività

Limbiate, Ferramenta Pilotto (1963), Negozio Storico, Storica Attività

Limbiate, Turati Calzature (1958), Negozio Storico, Storica Attività

Lissone, Effemarket (1952), Negozio Storico, Storica Attività

Lissone, Il Libro E’ (1974), Negozio Storico, Storica Attività

Meda, Confalonieri Calzature (1957), Negozio Storico, Storica Attività

Meda, F.Lli Allievi (1981), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

Meda, Panificio Nava (1956), Negozio Storico, Storica Attività

Monza, Barbiere - Parrucchiere Uomo (1965), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

Monza, Macelleria - Polleria Saini Dal 1924 (1924), Negozio Storico, Storica Attività

Monza, Macelleria Parma (1945), Negozio Storico, Storica Attività

Monza, Salumeria E Gastronomia Gatti (1951), Negozio Storico, Storica Attività

Monza, Viganoni Bilance (1914), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

Ornago, Antica Bottega Del Santuario (1969), Negozio Storico, Negozio Storico

Seregno, La Boutique Delle Carni Di Renato Pozzoli & Figli (1966), Negozio Storico, Storica Attività

Seregno, Regalcasa (1973), Negozio Storico, Storica Attività

Seveso, Lui E Lei Bomboniere (1976), Negozio Storico, Storica Attività

Seveso, Thesaura Profumeria (1980), Negozio Storico, Storica Attività

Verano Brianza, Mottadelli (1953), Negozio Storico, Storica Attività

Vimercate, Poletti (1948), Negozio Storico, Storica Attività