Il negoziante dal cuore d'oro che ha regalato 5 Iphone agli ex detenuti: ecco perché

Il suo lavoro è la tecnologia: ogni giorno ha a che fare con i telefonini e sa quanto sono importanti, soprattutto quando si entra nel mondo del lavoro. Da qui la scelta di donare 5 Iphone per progetti di reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti. Un gesto nobile quello compiuto da un negoziante di Monza che ha chiesto di rimanere anonimo.

Una storia di generosità quella che viene raccontata dal consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente) da sempre in prima linea quando si parla di rieducazione e reinserimento dei detenuti. “Non citerò il nome negozio perché il commerciante ha deciso di rimanere anonimo - ha raccontato -. Però lo ringrazio pubblicamente perché un reinserimento efficace passa anche dalla possibilità di avere un cellulare e poter inviare un curriculum ad un’azienda , oppure comunicare con un proprio caro”. Piccoli gesti che, però, per alcune persone sono vere e proprie conquiste. “Non sempre le istituzioni hanno risorse sufficienti a garantire tutto, ecco che l’intervento dei privati diventa determinante”, ha aggiunto il consigliere Piffer.

Intanto in questa settimana il tema dei detenuti - e in particolare delle condizioni dei detenuti di Monza - è salito alla ribalta delle cronache. Con una doppia denuncia (da parte dell’associazione Antigone e da poi dei sindacati) in merito alle condizioni sia dei carcerati (il carcere di Monza è uno dei più sovraffollati d’Italia), sia di chi lavora in carcere (con una forte carenza di organico, non solo nel settore degli agenti della polizia penitenziaria).

Alla data del 29 febbraio 2024 erano 706 le persone detenute nel carcere di Monza rispetto alle 411 previste dal regolamento. Anche il numero del personale (conteggiato in base ai 411 detenuti che dovrebbero essere accolti nelle celle) è molto più basso: servirebbero 321 agenti, ma ce ne sono 280; sono previsti 8 educatori ma ce ne sono 6 così che ogni educatore dovrebbe seguire oltre 100 detenuti. A mancare sono anche gli psichiatri: ne sono previsti 11, in organico ce ne sono 7. “Quella del carcere di Monza, così come molti altri carceri d’Italia, è una situazione di profonda sofferenza – ha spiegato l’avvocato Enrico Vincenzini, dell’associazione Antigone -. Peraltro nella casa circondariale brianzola ad oltre il 20% dei detenuti è stata diagnosticata una malattia psichiatrica grave. L’équipe è molto attenta e svolge un grande lavoro, ma i medici non bastano”.