I negozianti che premiano i clienti che arrivano in treno

I negozianti premiano chi andrà a fare shopping in treno. Succede a Villa Raverio, frazione di Besana Brianza, dove per tutto il mese di novembre i commercianti aderiscono all'iniziativa 'Vieni in treno ti premio'.

Il progetto, che si avvale del patrocinio del comune brianzolo, è uno stimolo alla mobilità green e a sostenere il commercio locale. Per chi farà acquisti nei negozi della frazione che hanno aderito all'iniziativa e mostrerà il biglietto del treno è previsto un premio (a fronte di una spesa minima di 15 euro).

"I negozi di Villa Raverio da anni promuovono le eccellenze del nostro territorio e offriamo sempre vantaggi e promozioni per tutti i nostri amati clienti - si legge sulla pagina Facebook che riunisce i commercianti della frazione -. Avevamo però da tempo in mente un progetto ancor più ambizioso: non solo promuovere e valorizzare il nostro territorio, ma anche far riscoprire antiche bellezze della nostra terra, premiare i nostri clienti e fare il tutto in modo eco-sostenibile. Troppo ambizioso? Affatto, tant’è che è già realtà! Abbiamo infatti creato un’iniziativa dal titolo “Vieni in Treno ti Premio” in cui, a tutti i clienti che verranno nei negozi di Villa Raverio, su una spesa minima di 15 euro e previo visione del biglietto del treno acquistato, saranno elargiti fantastici omaggi".