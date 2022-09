Scivolo, trenino e avatar, il negozio con il parco giochi (gratis) all'interno

Uno scivolo al posto delle scale, un trenino. È un vero e proprio parco giochi al coperto quello che si trova nel nuovo negozio Giocheria che ha aperto sabato in corso Vercelli 8 a Milano.

"Lo store si estende su 1.800 metri quadrati con due piani dedicati alle vendite. Un'architettura innovativa ed impattante che permette ai clienti di immergersi in un'atmosfera magica sin dal loro ingresso", spiegano da Giochi Preziosi, la società che detiene il marchio e che ha scelto il capoluogo meneghino per l'apertura del primo store di proprietà.

"Non più solo un assortimento di giochi sapientemente selezionati: Giocheria vuole offrire ai suoi clienti un’esperienza sempre diversa, divertente ma educativa e tecnologicamente avanzata, e lo fa grazie ad uno spazio multisensoriale con scivolo, trenino e diverse postazioni di intrattenimento e di gioco come la postazione ergonomica Hotweels o il pavimento interattivo", proseguono dall'azienda. "Non mancheranno inoltre forme di intrattenimento digitale, con l’Orso Giò ologramma - vera e propria mascotte dello store -, avatar immersivi Mondi Unique Eyes ed una bussola all’ingresso per una vera e propria doccia di suoni, colori e profumi", concludono.