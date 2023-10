"Il cibo non dev'essere solo buono, ma dev'essere bello, elegante e coinvolgente". Questa la filosofia di Iginio Massari che con la sua pasticceria oltre a collezionare centinaia di premi e riconoscimenti è arrivato a essere considerato il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo. E adesso le sue creazioni potranno essere gustate anche a Monza. In città infatti arriva il Pop-Up firmato dal grande chef dell'alta pasticceria.

Il tratto distintivo del locale sarà l'eleganza, nello stile e nelle preparazioni. Macarons, biscotti, tavolette di cioccolato, torte, pandori, panettoni e piccola pasticceria che oltre che buone saranno belle da vedere. Piccole opere d'arte da gustare. La data dell'apertura del Pop-Up Store monzese che, a differenza delle pasticcerie commercializzerà solo prodotti a marchio Iginio Massari confezionati e non freschi, è fissata per la fine del mese o al massimo l'1 novembre. Lo store aprirà in via Carlo Alberto 28 e a gestirlo ci sarà Giuseppe Cortini, imprenditore milanese alla sua prima avventura a Monza.

"Credo in questo territorio e amo la città e il suo centro storico" ha spiegato Cortini, annunciando l'imminente apertura. "Purtroppo ho visto la decadenza di diverse attività commerciali di pregio nel centro di Monza e portando il marchio e l'alta pasticceria di Massari ho pensato di poter dare un contributo a questa offerta commerciale". Sarà una vera e propria "boutique" dell'alta pasticceria dove a dominare sarà il bianco delle finiture e del mobilio che esalterà i colori e i toni delle creazioni che conquisteranno tutti al primo sguardo, invitando all'assaggio.

"Opere che nascono da un connubio di creatività, attenta selezione delle materie prime ed estrema cura del dettaglio posta nella realizzazione, e conducono in un universo che coinvolge tutti i sensi" spiegano dal team del Maestro che ha confermato l'apertura di Monza in uno store di circa 40matri quadrati nel cuore della città di Teodolinda.

Un'offerta di alta pasticceria che in vista delle festività di Natale si arricchirà anche con panettoni e pandori, nel segno della tradizione. "Tra i prodotti di pregio di Massari c'è il panettone al pistacchio e al ciocccolato ma abbiamo anche una vasta offerta gluten free" annuncia Cortini. Il Pop-Up store di Monza arriva dopo le aperture a Milano, Roma, Venezia, Mestre, Bologna, Genova, Reggio Emilia e, tra gli altri Pesaro. Dalla città di Teodolinda inizierà la nuova avventura nel segno della dolcezza, delle creatività e della tradizione che punta a conquistare anche il gusto e i desideri dei monzesi.