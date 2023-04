I Lego alla conquista di Monza: in centro arriva un nuovo store dedicato ai mattoncini

In centro Monza è in arrivo una novità. Mattoncini, forme e colori: una vetrina colorata in via Carlo Alberto annuncia l'imminente prossima apertura di uno store Lego, a pochi passi dal Duomo.

Non è passata inosservata l'insegna che da qualche giorno è comparsa nel centro della città di Teodolinda dedicata ai mattoncini più famosi del mondo. Il marchio prenderà casa a Monza: non è ancora nota la data di apertura ma i mattoncini del marchio danese arriveranno presto in città. Intanto alla Reggia di Monza è in arrivo una mostra dedicata proprio al mondo delle costruzioni Lego.

La mostra I love Lego in Villa Reale

Interi mondi in miniatura. Riprodotti in una cornice suggestiva e unica: la Villa Reale. Alla Reggia di Monza arriva la mostra "I love Lego", l'esposizione realizzata da Arthemisia pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo. Organizzata daArthemisia e Piuma, con il patrocinio del comune di Monza, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, arriva in città l'esposizione che ha già conquistato 500mila visitatori in tutto il mondo. La data ufficiale di apertura ancora non è stata annunciata ma sarà accessibile ai visitatori a cavallo tra fine aprile e inizio maggio.

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO® con vere e proprie opere di architettura e ingegneria fatte con milioni di mattoncini. I dettagli con le informazioni, gli orari di apertura e i costi del biglietto di ingresso saranno resi noti appena verranno comunicati. La mostra sarà allestita nel Belvedere, all'ultimo piano della Reggia di Monza che per adesso sta ospitando la mostra Le Immagini della Fantasia.