I monzesi in coda per incontrare i reduci del reality: ecco cosa è successo

Una lunga coda di persone si è formata nella giornata di ieri fuori dalle porte del rivenditore Sky di via Vittorio Emanuele. Suscitando la curiosità dei passanti.

Il motivo? All'interno del negozio hanno fatto la loro comparsa il noto giornalista sportivo Fabio Caressa, marito dell'altrettanto celebre Benedetta Parodi, e la figlia Eleonora, reduci dell'edizione 2024 del reality Pechino Express. Trasmesso appunto sulle reti Sky e del quale padre e figlia sono stati fra i grandi protagonisti. La loro eliminazione infatti ha lasciato il pubblico con l'amaro in bocca, sottolineando come siano riusciti a lasciare lasciare il segno nel cuore dei telespettatori.

Caressa, volto di punta della sezione sportiva dell'emittente televisiva, e la figlia Eleonora, sono apparsi piuttosto emozionati e hanno accolto con entusiasmo il calore dei monzesi che, all'interno dell'esercizio commerciale, si sono dilettati ad ascoltare il racconto dei due reduci in Laos, tra momenti emozionanti, divertimento e qualche piccola lite. Così come i telespettatori hanno potuto vedere all'interno del programma, in onda tutti i giovedì su Sky Uno e in streaming su Now, nel quale Caressa è riuscito a mostrare al pubblico il lato più privato ed emotivo di sé.

Scontata la corsa dei numerosi fan ad accaparrarsi l'autografo dei due reduci, durante la quale non è mancato nemmeno un tenero fuoriprogramma. Ovvero il bellissimo disegno (che ritrae i Caressa in Laos) fatto da un bambino, un super fan con la faccia simpaticissima tutta piena di lentiggini, e che lo stesso ha voluto donare personalmente alla figlia del giornalista. In segno di affetto.

Una piccola opera d'arte che la ragazza ha subito postato sulla sua pagina Instagram con tanto di ringraziamento: "Grazie a tutti quelli che sono passati!!"