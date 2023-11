Nel teatro brianzolo lo spettacolo in memoria delle vittime della mafia

Mafia e antimafia si scontreranno (idealmente) sul palco del Teatro Santa Margherita di Lissone.

L'appuntamento è per l'1 dicembre, alle 20.45, con un suggestivo spettacolo per la regia della lissonese Simona Salvatore, che è anche sceneggiatrice dell'opera e che sarà protagonista insieme all'autore Massimiliano Salvione e agli attori Katiuscia Amelio e Ilaria Lorusso. Sul palco i due protagonisti, la mafia e l'antimafia appunto, si scontreranno in quella che è la madre di tutte le battaglie, ovvero quella per la giustizia e la legalità.

A ricordare il coraggio che ha contraddistinto tutti coloro che hanno lottato contro i clan mafiosi, divenendo loro malgrado martiri, ma il cui messaggio e le cui azioni sono oggi ancora più importanti. Non è un caso che lo spettacolo sia stato patrocinato dalla Fondazione Falcone, sorta in memoria del magistrato Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale ArtBreak, e vedrà tra gli altri la presenza del giornalista Omar Porro in qualità di voce narrante. Che accompagnerà gli spettatori attraverso una suggestiva lettura scenica nella quale la memoria delle vittime della mafia sarà esaltata attraverso un racconto ove dialoghi e azione scenica si intersecano senza sosta dando vita a colpi di scena inattesi e a un finale tutt'altro che scontato. Un vero e proprio viaggio all'interno della cultura italiana che porterà a scoprire cosa spinge a scegliere un atteggiamento mentale piuttosto che un altro, e a scoprire le storie dei grandi nomi che hanno creato la "cura", l'Antimafia, ma anche di quelli che hanno reso Cosa Nostra il fenomeno che è ora.

Il palco sarà quello del Teatro Santa Margherita (parrocchia di Santa Maria Assunta) in via De Amici 7 a Lissone.

Per prenotare un posto accedere al link dedicato