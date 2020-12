Maltempo, disabile resta intrappolata sulla neve con la carrozzina: arriva la polizia

È rimasta impantanata in mezzo al ghiaccio con la sua carrozzina ma è stata aiutata dagli agenti della questura. È successo in pieno centro a Monza nella mattinata di martedì 29 dicembre, protagonista della disavventura (suo malgrado) una donna di 59 anni.

Tutto è accaduto in via Azzone Visconti, la carrozzina della donna si è arenata su un cumulo di neve e ghiaccio che non le permetteva di avanzare. La 59enne è stata notata da alcuni agenti a bordo di una volante che si sono fermati e l’hanno soccorsa trasportandola a casa. Sul posto è intervenuta anche la croce rossa che si è occupata del recupero della carrozzina.