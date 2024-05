Nico Acampora è stato invitato a cena al Quirinale dal presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica contraccambia l’invito e dopo essere venuto a pranzo a Monza adesso invita Nico Acampora a cena al Quirinale. È emozionatissimo e incredulo il “papà” di PizzAut che ha ricevuto la lettera ufficiale con la quale Sergio Mattarella lo invita personalmente a cena a Roma. Il muggiorese - salito alla ribalta delle cronache internazionali per aver dato vita al primo ristorante gestito da persone autistiche – è al settimo cielo. Una cena speciale quella alla quale parteciperà Acampora: la cena al Quirinale per la Festa della Repubblica il prossimo 2 giugno.

“Mi sento come Cenerentola al Gran Ballo – scrive Acampora sulla sua pagina Facebook -. Come mi vestirò?, io che ho sempre indosso il grembiule rosso di PizzAut. Cosa dovrò dire all'ingresso? , di cosa parlerò a tavola?, chi saranno gli altri ospiti? Che scarpe mi metto?...quali posate dovrò usare? Sarò all'altezza di una così grande responsabilità?...non ci vado, sto a casa. L'emozione si confonde con il timore...la gioia con l'ansia da prestazione Ho una sala certezza che mi rassicura...questo invito non è solo per me. È un invito per tutti i volontari di PizzAut, per tutti i genitori, le famiglie che ogni giorno fanno fatica...e soprattutto un invito per tutti i miei ragazzi. È un invito che non riguarda solo PizzAut è un invito per tenere ancora alta l'attenzione sul tema dell'autismo, dei diritti e dei bisogni. Forse è anche un invito di Speranza... Grazie, Grazie Presidente Mattarella, per non avere invitato solo me...ma per aver invitato attraverso me, qualcosa di molto più grande ed importante..”.

Il presidente Mattarella ha sempre dimostrato grande sensibilità e attenzione nei confronti di PizzAut e grande stima verso quel papà coraggioso che ha investito tempo, energie e sogni nella realizzazione di un futuro di autonomia per i ragazzi autistici. Sergio Mattarella l’anno scorso era venuto a Monza per il taglio del nastro della pizzeria e si era accomodato al tavolo servito dai ragazzi di PizzAut, ringraziandoli per l’accoglienza e mangiando quella pizza che anche lui ha definito “la più buona della galassia conosciuta”. Poi durante il discorso di fine anno ha ricordato quel progetto nato a Monza che sta dando speranza e futuro a tanti ragazzi e ha fatto assaporare il gusto della normalità alle famiglie che possono guardare con più tranquillità al futuro lavorativo e sociale dei loro figli.