Il papà di Pizzaut è Cavaliere della Repubblica

Nico Acampora diventa Cavaliere al Merito della Repubblica. Il fondatore di Pizzaut è stato insignito del prestigioso riconoscimento per il progetto che lo ha visto dare vita alla prima pizzeria gestita da ragazzi autistici, creando un luogo di inclusione e affermazione lavorativa dove poter trovare uno spazio di indipendenza.

"È l'una di notte, prima di chiudere PizzAut controllo le mail....mi è arrivata una comunicazione su carta intestata del Ministero degli Interni. E devo dire che ti fa uno strano effetto quando la apri..la leggo. La leggo piano perchè le cose importanti si leggono piano. Sono invitato dal Prefetto di Monza, provincia nella quale risiedo, alla cerimonia di consegna ufficiale dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana".

"Leggo la comunicazione con più attenzione e scopro che sono stato invitato perchè il Presidente della Repubblica Mattarella mi ha fatto il grandissimo onore di conferire a me, proprio a me, il Titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica" ha spiegato incredulo, affidando come sempre ai social le sue riflessioni Nico Acampora, ideatore del progetto di Pizzaut che ha portato all'apertura nel milanese della prima pizzeria gestita da ragazzi autistici. E il ristorante speciale il prossimo aprile approderà anche a Monza, con l'inaugurazione del locale nel complesso del nuvo Energy Spring Park.

"Mi sento male, un misto fra lo stupito, l'agitato, l'orgoglioso e l'incredulo...rido e piango...forse perchè sono stanco, forse perchè penso a mio padre, forse perchè penso a mia moglie, ai miei figli Giulia e Leo, rido e piango forse perchè penso ai ragazzi di PizzAut...non lo so perchè rido e piango...ma mi sento stupido mentre rido e piango da solo davanti alla mail" continua Acampora. "Domani avrò modo di riflettere, di capire di ringraziare...stasera no...stasera rido e piango...e voglio dividere con voi queste lacrime di gioia".