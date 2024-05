Il concerto, la festa e la gioia troppo grande: Nico Acampora (Pizzaut) in ospedale per un malore

Una grande festa, a ritmo di musica e inclusività. Migliaia di persone allo stadio per assistere al concerto di Elio e Le Storie Tese, centinaia e centinaia di spettatori in piazza in centro Monza per i talk per parlare di inclusività e assaggiare le specialità preparate dai food truck che hanno deliziato l'evento, con piatti e preparazioni, a partire dalla pizza di Pizzaut, realizzate da ragazzi con disturbi dello spettro autistico protagonisti di percorsi di autonomia lavorativa. Il concertozzo a Monza è stata una grande festa e una grande "gioia", come l'ha definita il fondatore di Pizzaut, tra i promotori del festival. Ma la gioia è stata così grande da farlo star "male".

Un lieve malore infatti ha sorpreso il fondatore di Pizzaut, costringendolo a fare tappa al pronto soccorso. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso Acampora sui social. "Ieri sera Non sono riuscito a scrivere nulla del mitico Concertozzo e di questa straordinaria esperienza...non ci sono riiscito perchè finito il concerto, mentre stavamo smontando e sistemando tutto... sono finito in Pronto Soccorso. Un lieve dolore al petto, la pressione alta e sono partito con un codice giallo in ambulanza verso il San Gerardo" scrive Acampora.

"Ho tracorso la notte al Pronto Soccorso ma sto Bene. Dovrò fare degli accertamenti nei prossimi giorni, ma sto bene" e poi i ringraziamenti all'organizzazione, alle associazioni e a tutti coloro che si sono impegnati per "costruire un Mondo Migliore".

"C'è davvero tantissima strada da percorrere, ma qualche piccolo passettino lo stiamo facendo" ha concluso Acampora.