"Niente pass per i residenti e parcheggi selvaggi: la partita casalinga del Monza è un inferno"

"Siamo arrivati a due mesi dalla fine del campionato e ogni domenica che il Monza gioca in casa per chi vive nella zona stadio, o deve percorrere via Stucchi, viale Libertà e viale Sicilia è un inferno. I residenti sono ancora in attesa di ricevere il pass. Monza non doveva essere già preparata ad accogliere i tifosi?". Questa la segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday da un monzese che vive in una delle strade "blindate" in occasione delle partire casalinghe del Monza. Ieri, contro la Lazio, erano oltre 14mila i tifosi (per la maggior parte biancorossi) che hanno raggiunto l'U-Power Stadium. Il problema, per chi vive nei quartiere Cederna, Cantalupo e Libertà riguarda sia la revisione della viabilità ben prima del fischio d'inizio, ma anche la gestione dei parcheggi che vengono presi di mira dai tifosi.

"Controlli solo nei primi 100 metri"

"Nell'ordinanza della partita del 2 aprile contro la Lazio non c'era la possibilità per i residenti di accedere - spiega -. Per ogni partita casalinga si sa quando inizia la 'clausura', ma non quando finisce, visto che bisogna attendere il deflusso di tutto il traffico. I vigili alle rotonde bloccano l'accesso alle strade, anche a noi residenti. Il problema maggiore riguarda soprattutto la chiusura di viale Stucchi nel tratto dall'Iper fino alla Esselunga. In quel punto viene soffocato tutto il traffico. Ieri alle 17.35 il traffico era in gran parte defluito, ma mi è stato vietato il passaggio in auto per raggiungere casa. Le uniche multe che vengono staccate sono nel primo tratto dove c'è il parcheggio riservato alla stampa. Ma nelle vie limitrofe no". L'invito del residente non è solo quello dell'istituzione dei pass riservati ai residenti, ma anche di una migliore organizzazione e comunicazione del servizio navetta. "Durante le partite casalinghe la maggior parte dei tifosi arrivano tutti da Monza e dalla Brianza - prosegue -. Invece di arrivare fin sotto lo stadio in auto si potrebbero riservare servizi di trasporto navetta ben organizzati. Inoltre che senso ha mantenere il blocco delle strade, quando il deflusso alle 17.30 era già stato smaltito?". C'è in realtà un servizio navetta per le partite casalinghe del Monza: solo per quelle pomeridiane, con partenza dalla stazione ferroviaria e arrivo allo stadio e poi viceversa.

Pronta anche la raccolta firme

Poi c'è il problema dei parcheggi, proprio come ha segnalato Salvatore Russo, residente nel quartiere e componente della direzione cittadina della Lega. “È un problema molto grave, che nelle prossime settimane e mesi peggiorerà - spiega -. Infatti in zona Cantalupo e Cederna sono iniziati alcuni cantieri del 110% e di nuovi ne inizieranno a breve. Con gli inquilini obbligati a parcheggiare in strada. Ma durante le partite è un delirio: ci sono tifosi che invece di parcheggiare negli stalli a pagamento cercano posteggi nelle vie vicine, alcune volte anche in divieto e chi vive nel quartiere al ritorno non sa più dove posteggiare l'auto. È dall'inizio del campionato che si chiedono pass e parcheggi riservati per chi vive nel rione. Se a breve non verrà trovata una soluzione i residenti organizzeranno una raccolta firme. Ben venga il Monza in serie A, ma non a discapito di chi vive, suo malgrado, nei pressi dello stadio".