Quali sono le vie di Monza dove non si dovrà più spostare la macchina per la pulizia delle strade

A Monza sta per tornare la rivoluzione del parcheggio con la pulizia della strada. La sperimentazione coinvolgerà inizialmente un solo quartiere: San Fruttuoso. Si parte l'1 febbraio e in determinate vie fino al 28 febbraio nei giorni di pulizia della strada programmati non sarà più necessario spostare i veicoli.

Nel dettaglio l'elenco delle vie coinvolte dalla sperimentazione dove dall'1 al 28 febbraio in via sperimentale e temporanea non sarà in vigore il divieto di sosta per la pulizia della strada. I veicoli dunque potranno essere regolarmente lasciati in sosta. Nelle vie del quartiere non comprese nell'elenco è vietata la sosta con rimozione forzata in fasce orarie mattutine specificate nell'ordinanza del comune.