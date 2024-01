Vietato esporre i sacchi e i bidoni dei rifiuti: ma solo per un giorno

Domani, sabato 6 gennaio, a Monza non verrannio ritirati i rifiuti e non si effettuerà la pulizia della strada. La comunicazione sul sito del comune di Monza e su quello di Impresa Sangalli.

In occasione della festività dell'Epifania (così come già accaduto per le altre festività di questo periodo) i servizi di Impresa Sangalli non verranno effettuati. Quindi i cittadini sono invitati a non esporre bidoni e sacchetti.

"Sabato 6 gennaio sono sospesi i servizi di ritiro rifiuti e di pulizia strade - si legge nel comunicato pubblicato sul sito del comune di Monza -. Anche la piattaforma ecologica, in viale delle Industrie 50, è chiusa". Il servizio settimanale di ritiro della carta, del vetro e del secco residuo è stato anticipato ad oggi, venerdì 5 gennaio; mentre l'umido e la plastica verranno ritirate nei prossimi giorni".