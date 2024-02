Noemi e l'ispirazione tutta monzese delle mascotte per le Olimpiadi

"Tina e Milo" sono due ermellini che, accompagnati da "I Flo", sei piccoli bucaneve, sono divenuti le ormai già celebri mascotte ufficiali delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano - Cortina 2026. La presentazione ufficiale dei due simboli dei prossimi Giochi invernali è avvenuta sul palco del teatro Ariston, durante la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Quel che ancora in tanti non sanno però è che a concorrere all'ideazione deile mascotte c'è anche la penna, o meglio il pennello, di una studentessa monzese. Si tratta di Noemi Sanna, ex studentessa della scuola Sabin di Segrate e oggi studentessa del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza, che si è guadagnata la finale nel concorso di idee per le nuove mascotte lanciato proprio in occasione delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026. Con un disegno, una stella alpina e un bucaneve, che ne ha ispirato appunto la realizzazione finale.

Un talento, quello di Noemi, tale da meritarsi un invito a Roma, nella giornata di venerdì 10 febbraio, quando il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto ufficialmente le Mascotte di Milano - Cortina2026. Dunque Mila e Tino, e ancora i Flo, i fiori ispirati dal progetto presentato da Noemi insieme ai ragazzi dalla scuola secondaria Sabin di Segrate nel 2023. Noemi è stata chiamata a rappresentare la ex 3D della Sabin di Segrate, arrivata in finale con il disegno della coppia di fiori. Un disegno arrivato secondo, ma a sorpresa ripescato con un tanto di annuncio durante il Festival di Sanremo 2024 e diventato in seguito "i Flo": una squadra di bucaneve a supporto delle due mascotte principali Tina e Milo. Per i quali ad aver ricevuto l'invito è stato invece Federico Barra, studente deIl'istituto di Taverna di Catanzaro che ha vinto il concorso con il progetto degli ermellini

"L’incontro con il presidente del Consiglio è stato assolutamente positivo - ha commentato Noemi al Giornale di Segrate - mi è parso che anche a lei siano piaciute molto le mascotte". "Il team di Milano Cortina 2026 mi ha chiamata due settimane prima del grande annuncio a Sanremo - ha spiegato ancora la studentessa - invitandomi per un incontro alla vigilia del Festival. Quando mi sono state mostrate le prime immagini degli ermellini Tina e Milo accompagnate anche dai Fiori (i ‘Flo’) sono rimasta a bocca aperta. Non me lo aspettavo proprio: è stata davvero una bella sorpresa. Ho molto apprezzato l’idea di mettere insieme le due idee finaliste". Grande la soddisfazione del liceo artistico monzese: "Il disegno dei fiori (stella alpina e bucaneve) è stato selezionato tra oltre 1.600 idee e presentato nell'edizione di Sanremo 2023 insieme all'altro disegno finalista, gli ermellini, realizzato dai ragazzi dell'istituto comprensivo di Taverna (Catanzaro) che hanno ottenuto il 53% delle preferenze attraverso una giuria popolare e che hanno quindi ispirato lo sviluppo delle mascotte ufficiali Tina e Milo".