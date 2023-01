Tommaso, Edoardo, Matilde e Sofia: ecco i nomi preferiti dai neo genitori monzesi

Per i nuovi nati i genitori monzesi optano per la tradizione. Nessun nome straniero, né legato alle mode del momento. Ma i più tradizionali Tommaso ed Edoardo (per i maschietti) e Matilde e Sofia (per le bambine). Così, almeno, è stato per i nuovi monzesi venuti alla luce nel 2022.

Per gli appassionati dei numeri il Servizio Anagrafe del comune di Monza inizia il nuovo anno sotto il segno dei nomi dei nuovi arrivati. Per quanto riguarda i nomi dei nuovi nati nell’anno 2022, per i maschi (427 iscritti in anagrafe alla data del 31 dicembre 2022), il preferito è stato Tommaso con 22 scelte. A seguire Edoardo (con 18 scelte), Alessandro (17), Leonardo (14), Riccardo (13), Giulio (10), Samuele e Gabriele (8).

Invece per i nomi delle nuove nate nell’anno 2022 (379 iscritte in anagrafe alla data del 31 dicembre), i nomi preferiti sono stati Matilde e Sofia per 10 nuove nate, poi Bianca, Giulia, Beatrice, Anna, Greta con 7.

Altre curiosità anagrafiche aggiornate al 31 dicembre 2022: il nome femminile più diffuso a Monza è Maria (ce ne sono 1.162), seguito da Francesca (963) e Anna (868). Per quelli maschili il primato è di Andrea (1.544) seguito da Alessandro (1.442) e Marco (1.372). Per quanto riguarda i cognomi quello più diffuso è Colombo (ci sono 745 persone che lo portano), poi Villa (724) e Sala (611).

Monza è anche una città scelta da molti stranieri per vivere, lavorare e crescere i figli. Il nome maschile straniero più diffuso dai residenti in città è Mohamed (45), seguito da Ion (34) e Daniel (33). Tra le donne straniere che vivono a Monza il nome più diffuso resta Maria (78), seguito da Elena (60) e Maryia (41). Mentre il cognome straniero più diffuso a Monza è Hu (ce ne sono 102), seguito da Akter (71) e Fernando (68).