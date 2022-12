Il personal trainer dal cuore d’oro, il re dei motori e il papà di Pizzaut: ecco i cavalieri della Brianza

La Brianza ha quattro nuovi cavalieri al Merito della Repubblica e un cittadino illustre insignito dell’onorificenza dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nella giornata di giovedì 15 dicembre in prefettura si è tenuta una cerimonia nel corso della quale il prefetto Patrizia Palmisani ha consegnato quattro Onorificenze dellOrdine al Merito della Repubblica italiana conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini residenti nella provincia di Monza e della Brianza e una Onorificenza dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati: Raffaele Morandini, Simone Bulgarelli, Domenico Acampora, Chiara Benedetta Rita Varisco e

Chi è Raffaele Morandini

Fisioterapista e personal trainer, nel corso della sua vita Raffaele Morandini si è sempre distinto per limpegno non soltanto in ambito sportivo, ma anche sociale, ricevendo numerosi riconoscimenti di primaria rilevanza. Nell?anno 2013 è stato insignito della “Palma d?oro al merito tecnico? da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Sempre il CONI nel 2015 lo ha poi nominato “Azzurro d?Italia”. Nel 2017 gli è stato conferito il Premia “Rosa Camuna” da parte del Presidente della Regione Lombardia, e nel 2019 il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza gli ha consegnato il Premio “Beato Talamoni”, massima onorificenza di questa provincia. Sempre nel 2019 gli è stato consegnato il “Sampietrino d?Oro”, massima benemerenza cittadina del Comune di Seveso. Durante il periodo più acuto dellemergenza connessa alla pandemia da covid-19, Raffaele Morandini si è distinto operando come volontario a favore della Caritas e dell’Associazione “SOS Milano per i senza tetto”, prestando aiuti e cure alle fasce più deboli ed emarginate della società.

Chi è Simone Bulgarelli

Simone Bulgarelli ha vissuto fino alla maggiore età a Quarantoli, una piccola frazione di Mirandola di circa 1.000 abitanti, in Provincia di Modena. Dopo aver conseguito il diploma di elettricista installatore ed elettromeccanico, è entrato a far parte, in qualità di venditore, della “Walter Bellei SpA”, una storica concessionaria FORD con sede a Modena, dove ha prestato la propria attività per 7 anni, nel corso dei quali è stato premiato dalla “Ford Italia” come miglior venditore specialista finanziario. Grazie all?entusiasmo e alla passione per il proprio lavoro ha effettuato una brillante carriera e oggi è direttore generale e amministratore delegato di tutta la divisione delle concessionarie Bmw Mini e Maserati del gruppo “Penske Automotive Group Italia”, che con 7 sedi e oltre 300 collaboratori risulta essere il concessionario Bmw più grande d?Italia. Impegnato anche nel campo umanitario, nel 2019 ha ideato e condotto per l?associazione onlus “Quelli che con Luca” un evento tenutosi al Teatro nazionale di Milano, dedicato alla raccolta fondi per lo studio e la cura della leucemia mieloide infantile. Dal gennaio 2020 ricopre inoltre la carica di Consigliere nella Onlus “Cancro Primo Aiuto”. Nel corso della prima ondata del covid-19 ha acquistato e donato 3.500 mascherine FFP2 all?ospedale di Vimercate e ha donato alle ASST di Monza e di Milano due auto in comodato d?uso, complete di ecografo portatile a disposizione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali per l?assistenza domiciliare ai pazienti covid-19.

Chi è Domenico Acampora

Fondatore e presidente di “PizzAut”, Domenico Acampora è nato in una famiglia di origini napoletane trasferitasi al nord in cerca di lavoro. È cresciuto a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, dove i suoi genitori gli hanno insegnato il coraggio e l?importanza di saper comunicare e lottare sempre per i diritti di tutti, soprattutto dei più fragili. Gli insegnamenti familiari gli sono stati di sprone e supporto quando ha toccato con mano le difficoltà vissute quotidianamente dalle persone autistiche: ha così deciso di prodigarsi per l?innovazione delle iniziative di inclusione sociale e lavorativa di persone con autismo ed ha dedicato il suo intero percorso lavorativo alla progettazione e al coordinamento di numerosi servizi e progetti socio pedagogici, in qualità di formatore in collaborazione con istituti scolastici e in qualità di relatore a convegni sul tema del sociale. In tal senso, nel 2017, Acampora ha avviato il progetto di inclusione sociale noto con il nome di “PizzAut”, una pizzeria interamente gestita da ragazzi autistici che, coinvolti in un percorso di lavoro e indipendenza, hanno dimostrato significativi miglioramenti delle loro capacità e abilità, con positivi riflessi sul comportamento e la socialità. Il progetto “PizzAut” è un laboratorio di inclusione sociale nato tra la Città Metropolitana di Milano e la Brianza e costituisce una iniziativa unica nel suo genere. In poco tempo sono stati moltissimi i genitori e le famiglie che si sono avvicinati a tale realtà, nella quale i ragazzi autistici hanno l?opportunità di essere valorizzati attraverso il lavoro.

Chi è Chiara Benedetta Rita Varisco

Laureata in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell?Università degli Studi di Milano e in Storia del Diritto Medievale e Moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell?Università Bicocca, la dott.ssa Varisco attualmente svolge la propria attività lavorativa presso l?Ufficio affari legali della società “Devolue S.p.A.” e cura il coordinamento editoriale per la collana Domus Templi di Effigi Edizioni, nonché la consulenza storico-giuridica e le ricerche storiche presso gli Archivi di Stato. Ha effettuato svariate pubblicazioni sull’arte sacra e sugli ordini cavallereschi e dinastici. È tra i fondatori della Sezione Provinciale di Monza e della Brianza dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia e dal 10 febbraio 2018 ne è segretaria provinciale. È inoltre vicepresidente del Lions Club Carate Brianza Cavalieri e fondatrice dell?Accademia dei Cavalieri. Negli ultimi quattro anni ha coordinato la distribuzione di oltre 4.000 copie della Costituzione Italiana in varie scuole italiane ed ha promosso la pubblicazione del saggio “La Costituzione Italiana a 70 anni dalla sua emanazione” (stampata con il contributo del Lions Club Carate Brianza Cavalieri e dell?U.N.C.I. sezione di Monza e della Brianza). La dott.ssa Varisco si è inoltre prodigata nella distribuzione di generi alimentari alla Caritas e a molti Monasteri, nonché nel reperimento e nella donazione di libri nuovi a diverse Biblioteche Civiche sul territorio nazionale.

Chi è Paolo Pozzoni

Laureato in Economia e Commercio presso l?Università Cattolica di Milano, il dott. Pozzoni è Direttore finanziario e Capo del personale presso la società Verind S.p.A., filiale italiana del gruppo Durr, realtà internazionale che si occupa di verniciatura industriale. Dal 2004 al 2009 è stato Assessore al Bilancio e alla Cultura nel Comune di Camparada. Da oltre 27 anni, è inoltre membro dell?Associazione Santa Marta per l’Accoglienza e il Cerimoniale, che presta il proprio servizio nella Cattedrale del Duomo di Milano e a livello diocesano. È inoltre volontario nelle attività parrocchiali della Comunità pastorale Santa Maria di Lesmo. E' stato insignito dell'Onorificenza dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.