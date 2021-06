Giovannini d'Oro e premio Corona Ferrea, i nomi dei premiati

Saranno cinque le eccellenze cittadine che anche quest’anno verranno consegnate a cittadini e associazioni che, distinguendosi nel mondo dell’impresa, della cultura, dell’arte, del sociale e dello sport, hanno reso grande Monza. La cerimonia è in programma giovedì 24 giugno alle ore 9.30 a Monza, in Piazza Roma, in occasione dell’anniversario del Santo Patrono di Monza, San Giovanni.

Il prestigioso riconoscimento è annualmente conferito a cinque eccellenze cittadine che si sono distinte nel mondo dell’impresa, della cultura, dell’arte, del sociale, dello sport o in altri settori: uno il premio alla memoria, tre a personalità in vita, mentre il premio Corona Ferrea è destinato a un’associazione o a un’azienda cittadina.

“Le benemerenze civiche rappresentano ogni anno il cuore di Monza – spiega il Sindaco Dario Allevi – Dopo un periodo difficile e doloroso come quello che abbiamo attraversato il loro esempio si distingue come l’àncora a cui aggrapparsi per ripartire. Ora è il tempo della fiducia: professionalità, generosità e umanità sono l’anima più profonda della nostra città e la spinta indispensabile per costruire un nuovo futuro”.

I premiati

Giorgio Fustinoni (alla memoria) – Colonna del basket a Monza, ha dedicato la sua vita allo sport, considerando l’amata disciplina della palla a spicchi una metafora della vita, in cui apprendere e concretizzare i valori più alti: il rispetto dell'altro, la nobiltà della fatica e dell'impegno per raggiungere i propri obiettivi. Indimenticabile e stimato docente di Educazione Fisica al Liceo Frisi, per 40 anni ha allenato generazioni di giovani alla “Forti e Liberi”; conosciuto in città anche per il suo impegno politico è stato consigliere comunale dal 1997 al 2002 e sostenitore generoso dell’Associazione Sordi Monza e Brianza. Ha perso la sua battaglia contro il Covid nel mese di aprile, lasciando in città un esempio incancellabile di educatore e di sportivo.

Annamaria Pagnoni – ha speso la sua vita professionale nella cura degli altri. Cardiologa, è stata tra le prime donne medico in Italia, maturando una lunga e brillante carriera all’Istituto Tumori di Milano per 34 anni, lavorando al fianco del Prof. Umberto Veronesi. E’ stata una vera e propria antesignana dell’impegno femminile nelle studio delle materie scientifiche. Appassionata di letteratura, memoria storica della città, ha raccontato pagine importanti della dinastia di industriali alla quale appartiene: all’azienda del padre si deve, tra l’altro, la fusione in bronzo del Monumento ai Caduti. I suoi scritti restituiscono nitidamente le immagini e le principiali vicende della città a cavallo tra le due guerre. Con i suoi 101 anni, dopo aver sconfitto il Covid, è tuttora tra le più longeve concittandine monzesi.

Domenico De Falco – Oltre 30 anni fa arrivò come ospite all’asilo notturno di via Raiberti. Poco tempo dopo gli furono consegnate le chiavi della cucina per dedicarsi alla preparazione dei pranzi per gli ospiti, prima come volontario e poi come dipendente della San Vincenzo onlus. Da allora lavora con un contratto di qualche ora al giorno ma sceglie quotidianamente di dedicare l’intera giornata a servizio dei senzatetto, per i quali è diventato un punto di riferimento irrinunciabile. Oggi, anche grazie al suo impegno, la struttura distribuisce fino a cento pasti al giorno. Senza chiedere nulla in cambio, Domenico da persona in difficoltà si è messo a servizio dei più fragili, distinguendosi per il tratto dignitoso della sua presenza, mai ripiegato sulle proprie fatiche.

Orazio Ferro – Medico stimato e apprezzato per la sua spiccata empatia e umanità con i pazienti, è dirigente di cardiochirurgia all’Ospedale San Gerardo dal 1999 e professore a contratto nella scuola di specializzazione di cardiochirurgia all’Università Milano-Bicocca. Associa al suo impegno professionale, che svolge con dedizione e generosità esemplari, un’intensa attività nell’ambito delle associazioni di volontariato cittadine: è promotore dell’”Albero Fiorito”, il progetto a favore dei degenti ospedalieri che ha portato circa 800 artisti in ospedale per spettacoli dedicati ai pazienti, realizzati in collaborazione con Zero Confini Onlus. Partecipa attivamente alle attività dell’Associazione Vita e Luce Onlus, in favore dei bambini leucemici, a quelle del Rotary Club e dal 2011 è consigliere di Brianza per il Cuore onlus, protagonista infaticabile del progetto “Monza città cardioprotetta”. I numerosi riconoscimenti ricevuti per l’attività sociale lo qualificano a pieno titolo come “Medico del Cuore”.