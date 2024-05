Non si placa la polemica sulla sicurezza in città: "A Monza agenti trasfomati in guardiani"

Non si placa la polemica sulla gestione della Sicurezza in città. A intervenire è ancora il consigliere comunale Lorenzo Spedo (LabMonza). Durante il consiglio comunale di lunedì 27 maggio il consigliere di maggioranza aveva sollevato perplessità sulle modalità di gestione della sicurezza in città. “Colpiamo lo spaccio di eroina che imperversa indisturbato nelle nostre periferie, anziché angariare i cittadini che provano a divertirsi senza arrecare danno a nessuno”, aveva spiegato il consigliere facendo riferimento anche a un “esagerato dispiegamento delle forze dell’ordine ogni volta che il centro sociale Foa Boccaccio organizza un evento”.

Era quindi arrivata la risposta del sindacato di polizia. Pasquale Griesi, poliziotto brianzolo e segretario Fsp polizia di Stato aveva ribattuto alle dichiarazione del politico monzese dichiarando che “Monza, rispetto ad altre città italiane, vanta un ottimo controllo del territorio. Difficile trovare il capoluogo brianzolo agli onori delle cronache per problemi di sicurezza. Se fossi al posto di alcuni politici monzesi, elogerei il lavoro svolto dal prefetto, dal questore e da ogni singolo agente che permette tutto questo”.

Ma il consigliere di maggioranza ribatte ancora alle dichiarazioni del rappresentante dei lavori della polizia di Stato. “Il mio intervento non intendeva affatto attaccare chi ogni giorno e ogni notte presidia le strade di Monza, ma criticare le modalità con cui è costretto a farlo – si legge nella lettera che Lorenzo Spedo ha inviato alla redazione di MonzaToday -. Infatti ho scisso molto chiaramente il piano dei dirigenti dell’ordine pubblico, che producono direttive che io non condivido, da quello dei lavoratori dell’ordine pubblico che, come è normale per un dipendente, eseguono tali direttive. Ho espresso una posizione politica, che dissente dalla linea dei vertici locali delle forze dell'ordine, in merito alla più complessiva gestione della sicurezza, e ho affermato che le risorse dedicate all’ordine pubblico possono essere utilizzate in modi diversi e più efficaci di quanto venga fatto ora”.

“Infatti, i modelli di sicurezza fondati non sul rispetto delle regole ma sulla sistematica persecuzione delle forme di aggregazione, in particolare giovanili, stanno fallendo ovunque ed è dunque il momento di innovarli, orientandosi invece verso forme di sicurezza partecipata e di ripopolamento delle strade: i quartieri vivi e dinamici sono sicuri, quelli deserti e immobili sono insicuri – si legge ancora nella lettera -. I cittadini e le cittadine non possono sentirsi a proprio agio quando partecipano, in modi diversi, alla vita sociale e collettiva se il ruolo delle e degli agenti è ridotto, in quei contesti, a quello di guardiani: non solo si disincentivano le forme di aggregazione, ma si permette al crimine di agire indisturbato in altre aree della città. Se la gestione attuale fosse così funzionale perché allora la destra monzese (la stessa che esprime il ministro dell'interno) dovrebbe sostenere che ci sono ancora gravi problemi di sicurezza a Monza?”.

“Se Griesi ha tanto a cuore le condizioni di lavoro di coloro che dovrebbe rappresentare farebbe bene a concentrarsi, come fanno giustamente altre sigle sindacali, sul rinnovo del contratto scaduto da quasi 900 giorni e sulle critiche ad alcune modalità di gestione operativa del personale. Al momento, da parte sua, registriamo solo un perfetto allineamento alle posizioni del datore di lavoro - comportamento particolare, sebbene legittimo, da parte di un sindacalista”, conclude la lettera di Lorenzo Spedo.